Yaşamları boyunca herhangi bir zamanda insanların yaklaşık yüzde 20’sini etkileyen ve birçok madde veya durum tarafından tetiklenebilen ürtiker ya da kurdeşen hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Ürtiker çeşitleri nelerdir? Ürtiker neden olur? İşte cevapları…

ÜRTİKER (KURDEŞEN) NEDİR?

Ürtiker yani halk arasında daha çok kullanılan ismiyle kurdeşen; deride kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Kurdeşen çok yaygın olmasına rağmen, nedenleri genellikle belirsizdir.

ÜRTİKER (KURDEŞEN) ÇEŞİTLERİ

Ürtiker akut ve kronik ürtiker olmak üzere ikiye ayrılır.

Akut ürtiker (akut kurdeşen)

6 haftadan kısa süren ürtikeri tanımlamak için kullanılır. Toplumun yaklaşık dörtte biri hayatının bir döneminde akut ürtiker atağı geçirmektedir. Akut ürtiker hastaların %25'inde ise 6 haftadan uzun sürmekte ve kronik ürtiker formuna geçiş göstermektedir.

Kronik ürtiker (kronik kurdeşen)

6 haftadan uzun süren ürtiker ataklarını tanımlamak için kullanılır ve toplumda %0,5-1 oranında görülür. Hastalık sıklıkla 1-5 yıl arasında sürmektedir.

ÜRTİKER NEDEN OLUR?

Ürtiker, vücut bir alerjene tepki gösterdiğinde ve cildin yüzeyinden histamin ve diğer kimyasalları serbest bıraktığında ortaya çıkar. Histamin ve kimyasallar cildin altında iltihaplanma ve sıvı birikmesine ve bu da kabarmaya neden olur.

ÜRTİKER TETİKLİYİCİLERİ

– Bazı yiyecekler (özellikle yer fıstığı, yumurta, fındık ve kabuklu deniz ürünleri)

– Antibiyotikler (özellikle penisilin ve sülfa), aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlar

– Böcek sokmaları veya ısırıkları

– Basınç, soğuk, ısı, egzersiz veya güneşe maruz kalma gibi fiziksel uyaranlar

– Lateks

– Kan nakilleri

– İdrar yolu enfeksiyonları ve strep boğaz dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar

– Soğuk algınlığı, bulaşıcı mononükleoz ve hepatit dahil olmak üzere viral enfeksiyonlar

– Evcil hayvan parazitleri

– Polen

– Bazı bitkiler

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