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Uygun kök hücre bulundu ama corona yüzünden nakil yapılamıyor

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği hasta grubu kanser hastaları oldu. Tedavileri yarım kalan hastalar zor günler yaşarken, COVID ünitelerinde onkologların da görev yapması hastaları daha zor durumda bırakıyor. Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası minik Cemre'nin de hayata tutunabilmesi için ilik nakli şart. Uygun donör bulunan ve kök hücre nakil işlemleri bekleyen minik Cemre, bu kez corona virüsü salgını nedeniyle tekrar beklemek zorunda kaldı.

10:30 -
Haberler Sağlık
Uygun kök hücre bulundu ama corona yüzünden nakil yapılamıyor

Borçka ilçesinde Ayşe ve Osman Önder çiftinin 6 yaşındaki kızları Cemre'ye, doğumdan iki ay sonra lösemi teşhisi konuldu. Ailenin tedavilere hemen başlamasının ardından Cemre tedaviye yanıt vererek iyileşti.

SALGIN NEDENİYLE NAKİL ASKIYA ALINDI

Minik kızları “Hastalığı yendi” diye sevinen aile, hastalığın tekrarlanmasıyla yeniden hayal kırıklığına uğradılar. Aile yeniden tedavilere başladı, doktorlar bu kez hayata tutuna bilmesi için ilik naklinin gerektiğini söyledi. İyileşmesi için ilik nakli bekleyen minik Cemre'ye uygun ilik bulunmasının ardından aile tam sevinmişken bu kez de kök hücre nakli işlemleri yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

“NE KADAR ÇABUK NAKİL OLURSA O KADAR AZ ACI ÇEKECEK”

Baba Osman Önder, yaptığı açıklamada ”İki yıldır belirli aralıklarda kızımın tedavileri sürüyor fakat iyileşmesi için ilik nakli gerekiyor. Uygun donör bulundu, kök hücre nakli gerçekleşecek. Tüm tetkikler ve hazırlıklar tamamlandı derken, şimdi de corona virüsü sebebiyle kök hücre nakli beklemeye alındı. Bu sebepten dolayı herkesin yardımına muhtacız. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan yardım istiyorum. Her geçen gün acı çekmesine neden oluyor. Biran önce nakil işlemlerini yapılmasını talep ediyoruz” dedi. (İHA)

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Son güncelleme: 10:34 10.04.2020
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