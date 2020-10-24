Uzaktan eğitimde çocukların gözlerini koruma rehberi

Online eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler, bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş, göz sağlığı için ne gibi önlemler alınması gerektiğini şöyle anlattı…

– Ekranlı aletlerden okuma, kağıttan okumadan farklıdır. Ekranların görüntüsünün bir yenilenme hızı vardır. Ekranda yenilenme oldukça, kişinin gözü sürekli uyum yapmak zorunda kalır. Daha önce fark edilmeyen bir göz numarası varsa çocuk görüntüyü netleştirebilmek için göz içi ve alın kaslarını kısarak gayret içine girer. Bunu bir süre yapabilir. Bir süre sonra yorulur, satır atlama, takip edememe, baş ağrısı ve göz ağrısı hissetmeye başlayabilir. Dolayısıyla öncelikle bir göz numaraları var mı kontrol edilmelidir.

– Uzaktan eğitimde mümkünse masaüstü bilgisayar ekranı kullanılmalı, 50-60 cm uzaktan bakılmalıdır. Ekran göz hizasında veya biraz altında olmalıdır.

25 DAKİKADA BİR MOLA VERİLMELİ

– Ekran kullanımı ile erken başlayan miyopinin doğal artış hızı da arttı. Çok yakından uzun süreli ekran kullanımıyla çocuklarda gözlerde kayma ve içe kayma sıklığı da arttı. Küçük ekranlara en az 25-30 cm., büyük ekranlara ise 50-60 cm uzaktan bakılmalı.

– 25 dakikada bir molalar verilmeli, bir süre uzaklara bakılmalı, göz kapakları kapatılıp nemlendirilerek dinlendirilmelidir. İki kısa mola sonrası 1 biraz daha uzun mola daha iyi olacaktır. Bu kısa molalarda ekranlı başka bir alet kullanılmamalıdır.

DIŞ MEKANLARDA ZAMAN GEÇİRİLMELİ

– Tercihen dış mekan aktiviteleri yapılmalıdır. Haftada en az 10-14 saat güneş ışığının sağlıklı olduğu saatlerde dış mekanda zaman geçirilmesi miyopinin hızını yavaşlatmaktadır.

– Ekrandan yansıyan mavi ışığın filtrelenmesinde fayda var. Ekrana gelen pencere ışığı veya aydınlatmanın yönü kontrol edilmeli. En az yansıyan açı ve yerleştirme düzeni belirlenmelidir.

– Akşam saatlerinde uzaktan eğitim sonrası çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak geçirmeleri sağlanmalıdır. Mümkünse dış mekan oyunları ve aktiviteleri yapılmalıdır.