Uzman Diyetisyen Hilal Karaca anlattı: Aldığımız gıdaları nasıl saklayalım?

1 – Sebze ve meyveler: Meyve ve sebzeleri raf ömrünü uzatmak için yıkamadan buzdolabında delikli kaplarda muhafaza edin. Dereotu, maydanoz ve fesleğen çabuk bozulabilen sebzeler olduğu için buzdolabında poşet içinde ağzı iple bağlı şekilde saklayın.

Patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeleri oda ısısında hava geçiren kaplarda güneş ışığı almayan bir yerde depolayın. Ayrıca elmaları patateslerle yan yana koyarsanız patateslerin filizlenmesini geciktirebilirsiniz.

2 – Kurubaklagiller: Yüksek protein içeriğine sahip kurubaklagillerin raf ömrü oldukça uzundur. Pişirme süresi uzun olduğu için önceden büyük miktarda haşlanıp daha sonra bölünerek buzlukta saklanabilir.

3 – Yumurta: Yumurta orijinal paketiyle buzdolabında saklanmalı, son kullanma tarihinden önce tüketilmelidir. Katı pişmiş yumurta kabuklu şekilde 1 hafta, yumurta akı 5 gün ve sarısı kapalı hava almayan kapta 2 gün buzdolabında saklanabilir.

4 – Et ve tavuk: Aldığınız çiğ etleri tabağa koyup poşetin içinde buzdolabında 1-2 gün saklayabilirsiniz. Kırmızı çiğ et buz buzdolabında 3 gün kadar dayanır, sosis salam paketleri açıldıktan sonra 5 gün, füme et 1 hafta dayanır.

Kırmızı eti buzlukta 6-12 ay saklayabilirsiniz. Tavuğun son kullanma tarihinden önce tüketilmesi gerekir. Pişmemiş tavuk 1-2 gün buzdolabında dayanabilir.

5 – Süt ve süt ürünleri: Sütün son kullanma tarihi ne olursa olsun açıldıktan ilk 3-4 gün içerisinde tüketilmelidir. Açılmamış günlük süt ve kaynatılmış çiğ süt buzdolabında 3 gün kadar dayanır.

Tereyağını sıkıca streçle sarılmış bir şekilde buzdolabında 1 ay, buzlukta 6 ay saklayabilirsiniz. Eski kaşar, İzmir tulumu ve hellim gibi sert peynirleri sıkıca sarılmış hava almayacak şekilde buzdolabında 3-4 hafta saklayabilirsiniz. Peyniri buzlukta 3 ay saklayabilirsiniz.