Uzman Dr. Ender Saraç uyardı: Gençliğinize güvenmeyin

Pandeminin ilk günlerinde virüsün gençleri etkilemediği yönünde açıklamalar yapıldı. Bu yüzden gençler genellikle sosyal mesafeye dikkat etmiyor, maske takmıyor. Ancak son verilere göre virüs genç-yaşlı ayırt etmiyor. Ülkemizde de hastalığa yakalanma yaşı giderek düşüyor. Üstelik virüs gençlerde ani felce neden olabiliyor.

İŞTE O TARİFLER

Dolayısıyla herkes gibi onların da sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kadar bağışıklıklarını güçlü tutmaları gerekiyor. Ender Saraç'tan bu kez gençler için pandemide yaygın görülen stres, uykusuzluk, kilo problemlerinin yanı sıra bağışıklığı

güçlendirici öneri ve tarifler aldım…

PROTEiN VE PROBiYOTiK ÖNEMLi

Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için yeterince protein almak, bu yaş grubunda çok büyük problem olan sindirim sorunları ve kabızlık içinse probiyotik kullanmak oldukça önemli. Ayrıca tarhana çorbası, ev yapımı turşu, boza, kombu çayı, doğal yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklarına haftalık beslenme programı içinde yer vermek bağışıklık sistemlerini güçlendirir.

GENÇ KIZLARA VE ORTA YAŞLI KADINLARA ÖNERiLER

GLUTENDEN UZAK DURUN

Genç ve orta yaşlı bayanların en büyük sıkıntılarından biri sancılı adet. İşte adet sancılarını azaltan öneriler: 3 adet tane karanfil, 1 tatlı kaşığı papatya, 1 tatlı kaşığı anason, yarım tatlı kaşığı kakao, 3-4 yaprak melisa. Bu malzemeler bir büyük bardak kaynar suyun içerisinde 3-4 dakika demlenip, süzülür. Adet günlerinden birkaç gün önce başlanır. Glutendenden de uzak durulmalıdır.

TATLI KRiZiNiZ TUTARSA…

Bu yaş grunbunda yaygın olan hamur işi ve tatlı krizleri içinse sabah bir bardak suya bir-bir buçuk tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içilmeli. Yine bu yaş grubu için önemli bir öneri de ara ara alkali su içmeleridir.

VİTAMiNSiZ KALMAYIN

Güneşlenmek, D3 ve C vitaminleri, yoğun yaşayanlarda B kompleks vitaminleri oldukça faydalıdır. ‘Unutmaya, hızlı yaşlanmaya başlıyorum' diyenler içinse Sibirya Ginsengi mükemmel bir doğal dopingdir.

GENÇ VE ORTA YAŞLI ERKEKLERE ÖNERiLER

GÖBEĞİNİZİ ERİTİN

Genç ve orta yaştaki erkeklerin en büyük sorunu stres, GDO'lu gıdalar, obezite, hareket azlığı gibi nedenlerle testesteronlarının düşmesi oldu…

C vitamini, D 3 vitamini, ekinezya, propolis, yıldız anason gibi virüs enfeksiyonlarına karşı destek olabilecek doğal preparatları kullanabilirsiniz. Egzersizi ihmal etmeyin, göbeğinizi eritin.

YORGUN ERKEKLERE ENERJİ VEREN MACUN

Malzemeler

– 1 kilo doğal bal

– 150 gr toz zencefil

– 100 gr toz kırmızı ginseng

– 100 gr arı poleni

– 50 gr azgın teke otu

– 50 gr kişniş

– 50 gr kaküle çekirdeği

Yapılışı: Malzemeleri tahta kaşıkla karıştırın. Işık görmeyecek şekilde saklayın. Sabah-akşam birer tatlı kaşığı yutun.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTAN KARIŞIM

Malzemeler

– 100 cc argan yağı

– 30 cc tatlı badem yağı

– 30 cc Hindistan cevizi yağı

Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılır. Haftada 2-3 kez bu karışımdan bir kabın içine 2-3 tatlı kaşığı konur, Üzerine 2 ampul deksapentol ve 2 ampul E vitamin kırılıp saça yedirilir. Ortalama 1 saat kalması yeterlidir. Sonra biberiyeli, sarmısaklı, ısırganlı gibi doğal bir şampuanla saç hafifçe şampuanlanır. Son durulama suyuna da (1 litre suya 1'er çorba kaşığı) adaçayını ve ısırgan yaprağı demlenip, süzülür. İçine 1 çorba kaşığı üzüm sirkesi ilave ederek, bu suyla da saç durulanır.