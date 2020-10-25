Uzman yardımı olmadan bu tedavi uygulanmamalı

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Zuhal Sultan Akbaba, Sözcü HaftaSonu'na konuştu. Akbaba, kullanım tarihi çok eskilere dayanan, bel ve sırt ağrılarından cilt hastalıklarına, baş ağrısından sindirim sistemi hastalıklarına kadar pek çok alanda yan etkisi olmadan kullanılan aromaterapiyle ilgili olarak Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'in sorularını yanıtladı.

– Aromaterapi nedir ve neden önemlidir?

Aromaterapi, bitkilerden elde edilen saf bitkisel yağların tedavi özelliklerine göre yapılan bir holistik tedavi biçimidir. Tıbbi nitelikte teşhis ve tedavi etme yöntemi olmayan aromaterapi tıbbi müdahale gerektirmeyen problemleri giderme veya tamamlayıcı etki yaratmak için kullanılır. Masaj ve bitkisel yağların değişik yollarla kullanımıyla vücutta fiziksel ve ruhsal rahatlık sağlanabiliyor. Uygulama yöntemlerine uyularak bu terapinin devamında ise gerçekten çok güzel insanı mutlu edecek sonuçlar çıkmaktadır.

– Aromaterapide hangi yağlar kullanılmaktadır?

Çok eskiye dayanan ve bitkisel aroma yağları ile yapılan aromaterapi yönteminde bitkilerin, kök, çiçek, yaprak gibi bölümlerinden elde edilen saf uçucu yağlar kullanılır.

– Kökeni çok eski dediniz, halen aktif olarak kullanılıyor mu bu yöntem?

Eski zamanlarda koruyucu hekimlik sistemi olan aromaterapi, dünyada ilaç sanayi başlayınca ve hazır, ucuz ilaç elde edilince, zahmetli olmasının da etkisiyle gündemden kaybolmuş. Günümüzde, doğru ve bu konuda uzman danışmanlığı ile kullanılması şartıyla, bitkilerin ve bitkisel yağların iyileştirici etkileri görülmüş, kabul edilmiş ve tekrar gündeme gelmiştir. Bazı durumlarda aromaterapi tıbbi müdahale gerektirmeyen problemleri gidermek veya tamamlayıcı etki yaratmak için çok yönlü iyileştirici etkilere sahiptir.

Aromaterapinin ilaç gibi yan etkisi yoktur

Aromaterapide doğru ve kişiye özel yağ kullanımıyla, vücutta kan dolaşımının hızlanacağını söyleyen Akbaba, şöyle konuştu: “Lenf sistemi düzenli çalışır ve vücutta biriken toksin maddelerin dışarı atılımı kolay sağlanır. Aromaterapi sinir sistemini dengeler, gerginlik ve yorgunluk ortadan kalkar. Zihinsel yorgunluk da yerini pozitif düşüncelere bırakır. Cilt kalitesi yükselir. Saç ve tırnaklarda gözle görülür sağlıklı bir görüntü ortaya çıkar. Vücut savunma mekanizması güçlenir. Yağlar vücut sistemine çabuk karışır ve çabuk atılır.

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Uzman eşliğinde doğru yağlar kullanıldıysa ilaç gibi yan etkisi yoktur, idrar ve ter yoluyla vücuttan atılımı sağlanır. Bu tedavi yöntemi bel ve sırt ağrılarında, selülit ve kilo problemlerinde, kas ve eklem rahatsızlıklarında, dermatolojik hastalıklarda (kaşıntı, döküntü, egzama vs.), baş ağrısında, migrende, kadın hastalıklarında (menopoz, sancılı regl gibi), solunum sistemi hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, dolaşım sorunlarında, bacaklarda şişmede ve ödem rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Aromaterapide temel yağlarla karışım yapılarak kullanılan uçucu yağlar, mutlaka bu konuda uzman bir kişiye danışılmalı. Karışımlar kişinin rahatsızlıklarına göre özel hazırlanır. Terapi süresince kullanılacak miktar da ona göre belirlenir.”