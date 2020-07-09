Uzmanlar yorumladı: Mavi Bebek oyunu bir şehir efsanesi mi?

Birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Mavi Balina ve Momo oyununun ardından şimdi de çocuklarımız için bir başka tehlikeli oyun Mavi Bebek çıktı. Oyunu oynayan çocuklara verdikleri talimatlarla kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açtığı hatta intihara sürüklediği iddia ediliyor.

“TEMEL AMAÇ KİŞİSEL BİLGİLERE ULAŞMAK”

Adli bilişim uzmanı ve bağımlılık danışmanı İsa Altun, bu oyunun yıllardır var olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı;

“Mavi Balina ve Momo gibi bir oyun ve burada da temel amaç çocuklar üzerinden ailelerin kişisel bilgilerine ulaşmak. Diğer 2 oyun Whatsapp üzerinden gönderilirken bu Mavi Bebek oyunu 12-15 yaşı hedef aldığı için Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya platformlarından da çocuklara ulaşabiliyor.

Oyunda, çocuklara bir banyoda ayna karşısına geçmelerini ve İnglizce ‘blue baby' yani mavi bebek demeleri isteniyor bu da bir çeşit hipnoz ve illüzyon aslında. Çocuğun beyin bölgesine telkin yapılıyor ve bebeği hissetmesi sağlanıyor, tırnaklarını geçirdiği söyleniyor. Çocuk da panik yapıyor ve siber zorbalar da burada ele geçirdikleri çocuklar üzerinden ebeveynlerin kredi kartı, kimlik vs. bilgilerine ulaşabiliyor” dedi.

EBEVEYNLER DİKKAT !!!

Altun, çocukları yargılamamaları gerektiğinin altını çizerek ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu;

“Çocuklara yasak uygulamayın kontrol edin. Telefon ve bilgisayarlara antivirüs programları yükleyin. Mavi Balina oyununa onlarca çocuğumuzu kurban verdik, şu ana dek Mavi Bebek oyunu kaynaklı bir ölüm yaşanmadı, bu oyunun çocukları korkutarak onlarda kaygı bozukluğuna, endişeye, paniğe, gece uykusuzluklarına yol açabilir.

Google ve Youtube'nin de algoritmasına dikkat edilmeli, bu platformlara ‘mavi' yazdığınızda mavi balina ve mavi bebek isimleri üst sıralarda çıkıyor ve bu da meraklı olan çocukların dikkatini çekiyor”

“MAVİ BEBEK OYUNUNDA BİLİNEN BİR CAN KAYBI YOK”

Dijital iletişim araştırmacısı Ali Murat Kırık ise konunun şehir efsanesi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti;

“Özellikle son günlerde Türkiye gündeminde yer alan Mavi Bebek isimli oyun görünümlü intihar tuzağı medyanın da yanlış yönlendirmesiyle birlikte en çok konuşulan konu haline gelmiştir. Çocukları psikolojik olarak olumsuz etkileyen Mavi Balina, Momo gibi tehditlerin isimleriyle birlikte yer alması merak duygusunu uyandırmaktadır.

Dünyada Mavi Bebek'ten dolayı somut bir can kaybı yaşanmamışken, bu olayın tüm Türkiye'yi tehdit ettiği ön plana çıkarılarak yalnızca internetten edinilen bilgilere göre gündem oluşturulması bilimsel ahlak ve etikle de bağdaşmamaktadır. İnternet ortamında konu araştırıldığı vakit Mavi Bebek ile ilgili birkaç kurmaca videonun olduğu görülmektedir. Şehir efsanesi olarak nitelendirebileceğimiz olayın gündemin merkezine oturması oldukça üzücüdür.”

“SİBER KORSANLARA MARUZ KALDILAR”

Son iki gündür Türkiye'de en çok aranan kavramın Mavi Bebek olduğunu söyleyen Kırık, özellikle alfa kuşağı yani 2010 sonrası doğan kuşağın bu kavramı aramaya başladığını aktararak “Siber korsanlar çocukları mağdur edebilmek adına sahte oyun yazılımları üretip kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Hali hazırda bu zararlı yazılımları sanal ortamda görebilmek mümkündür. Bu nedenle dijital bilinç ve dijital yazarlığa hepimizin ihtiyacı vardır.

Ayrıca medya da üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirerek araştırılmamış gerçekliği ispat edilmemiş bilgileri sunarak toplumsal infial oluşturmamalıdır. Yine bu alanda çalışan ve uzman olduğunu belirten isimler de toplumu doğru yönlendirmeli ve kaos ortamının oluşmasına asla sebebiyet vermemelidir.” dedi.

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi Bebek oyunu için genel olarak banyo tercih ediliyor. Fiziksel tepkiyle oynanılan oyunda banyo ışıkları söndürülüyor ve çocuk elindeki telefonu bir süre sanki bir bebek tutuyor gibi sallıyor. Söylenenlere göre ise elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir oyunu oynayanların iddiasına göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor ‘bebeğimi bırak' diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.