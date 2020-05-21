Uzun saç ekimi tekniğini Neopital Klinik detayları ile açıkladı

Uzun Saç Ekimi Nedir?

Uzun Saç Ekimi, saç ekiminde önem taşıyan bir tekniktir. Uzun saçlı kişiler, saçlarında herhangi bir tıraş işlemi olmadan saç ekimi yaptırabilmektedir. Uzun Saç Ekimi yönteminde saç ektirecek kişinin donör alanları dahil kafalarında hiçbir alan tıraş edilmez. Donör alanından alınan uzun saç köklerinin ekileceği alanda da herhangi bir tıraş işlemi yapılmaz. Bu işlemde kullanılan mikro motorlu uçlar sayesinde, uzun saçlar donör bölgeden rahatlıkla alınabilmektedir.

Uzun Saç Ekimi ile Normal Saç Ekimi Arasındaki Belirgin Fark Nedir?

Geleneksel FUE yöntemlerinin işleyiş prosedürleri hemen hemen herkes tarafından biliniyor. FUE yönteminde hastaların analizlerini gerçekleştirdikten sonra operasyon aşamasından hemen önce hastalarımızın saçlarını tıraş ediyor ve ardından operasyona geçiş yapıyorduk. İşte Uzun Saç Ekimi ile Geleneksel FUE arasındaki en büyük farkı operasyona başlamadan önce gerçekleştirilen tıraş işlemi oluşturuyor.

Operasyonlarda, Geleneksel FUE ile aynı doğrultuda ilerliyoruz. Greftleri önce donör bölgeden dikkatli bir şekilde tek tek topluyoruz. Ardından ekimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda belirtmemiz gerekirse, Uzun Saç Ekimi tekniğini tercih edenlerin sayısı, günden güne artış gösteriyor.



Uzun Saç Ekimini Kimler Tercih Ediyor?

Uzun Saç Ekimini saçlarından kısa bir süreliğine olsa da vazgeçmek istemeyenlerin tercih ettiğini belirtmiştik. Bu yüzden ekseri olarak kadınlar, uzun saçlı erkekler, iş adamları, televizyon ve tiyatro sanatçıları, şarkıcılar ve sporcular Uzun Saç Ekimini tercih ediyorlar.

Aynı zamanda saç dökülmeleri fazla olmayan, seyrek olan kişiler de Uzun Saç Ekimini tercih etmekteler. Uzun Saç Ekimini tercih eden hastalarımız da genel olarak bu 2 kategori içerisinde yer alıyor. Uzun Saç Ekimi son yıllarda çok tercih edilen bir teknik olma yolunda son sürat ilerliyor. Neopital Saç Ekimi Merkezine konsültasyon için gelen hastalar da eğer tekniğe uygunlar ise Uzun Saç Ekimi'ni tercih ediyorlar. Biz bu aşamada hastalarımıza detaylı bir anlatım ile tüm bilmesi gereken noktaları anlatıyoruz. Uzun Saç Ekimi tekniğinin tercih edilmesinin en temel sebebi olarak da operasyondan sonra hiçbir değişiklik olmamış gibi hastalarımızın günlük hayatlarına devam edebilmelerini rahatlıkla gösterebiliriz.



Uzun Saç Ekimi Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

Uzun Saç Ekimi tekniğinin normal saç ekimi tekniklerine göre birçok avantajı var. Bu avantajlardan ötürü hastalarımızın çoğu bu tekniği tercih ediyor. Bu avantajları aslında şu şekilde sıralayabiliriz.

• Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Uzun Saç Ekiminin en büyük avantajı saç ekimi işleminde tıraş aşamasını tamamen ortadan kaldırmasıdır. Tamamen tıraşsız bir saç ekimi olduğu için hiçbir estetik kaygınız olmadan gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

• Aynı zamanda Uzun Saç Ekimi işlemi olduğu için Geleneksel FUE'de olduğu gibi donör bölgede herhangi bir kırmızı alan neredeyse hiç belli olmayacaktır.

• Uzun Saç Ekiminin bir diğer avantajı ise ekilen saçların uzun saçlar olmasından ötürü hastalarımız saç ekiminden sonra operasyonun etkisini hemen fark edebiliyorlar.

• Uzun Saç Ekiminde kesinlikle herhangi bir kesi veya dikiz işi bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü hastalar, sosyal hayatına ve iş hayatına operasyondan sonra hemen dönebilirler.

• Hastalar, Uzun Saç Ekimi sayesinde operasyondan sonra saçlarını başının arkasında gözle görülür bir fark olmadan kısa tutma imkanına sahiptir.

• Özel bir implanter ve yüksek güçlü bir mikroskop kullanılarak doğal yoğun bir saç ekimi sonucu elde edebiliyoruz ve bunu gönül rahatlığı ile belirtebiliyoruz.



Uzun Saç Ekimi Tekniğinde Bir Dezavantaj Bulunuyor Mu?

Böyle büyük avantajları olan bu tekniğin elbette dezavantajı da bulunmaktadır. Bu dezavantajları da en iyi şekilde belirtmek gerekir ki hastalar tercihlerini doğru şekilde yapabilsinler.

İlk olarak söylememiz gereken en önemli nokta, geniş saç dökülmesi olan vakalarda Uzun Saç Ekimi tekniğini kullanmıyoruz ve doğru bulmuyoruz. Çünkü bu vakalarda hastanın açıklığını kapatabilmek için çok fazla greft gerekecektir ve saçsız alan hali hazırda çok geniştir. Uzun Saç Ekimi daha az greft ile daha detaylı gerçekleştirilen bir tekniktir. Bundan ötürü belirttiğimiz gibi çok fazla açıklığı olmayan hastalar için daha uygun bir yöntemdir. Açıklığı fazla olup mevcut saçları korumak isteyen hastalarımıza da Uzun Saç Ekimine çok benzer ve onun gibi çok tercih edilen Tıraşsız Saç Ekimi tekniğini öneriyoruz.

Uzun Saç Ekimi tekniğinde operasyon süreleri daha fazladır. Çünkü uzman hekimin çalışacağı alan daha detaylıdır. Daha fazla detay olduğu zaman, özverili ve dikkatli çalışılması gerekmektedir. Operasyon süresinin fazla olması da bir dezavantaj olarak söylenebilir.



Saç Ekimi Neden Tercih Ediliyor?

Modern hayatın getirdiği gereklilikler doğrultusunda insanlar günlük hayatta dış görünüşlerine dikkat ediyorlar. Saç dökülmesi, çoğu kişiler için başlı başına bir estetik kaygıyı ortaya koymaktadır. Saç dökülmeleri ile gelen bu yeni görüntünün giderilmesinin yolu da bazen yalnızca saç ekimi ile mümkündür. Saç ekimi bir estetik operasyondur ve sadece dökülme görülen bireylerde de kullanılmaz. Aynı zamanda kafada bulunan bir yara izini kapatmak için de o bölgeye saç ekimi uygulanabilir. Saç ekimi bu problemlere eşsiz ve kalıcı bir çözüm sunduğundan dolayı tercih edilmektedir. Saç ekiminin tercih edilmesindeki en temel neden bu diyebiliriz.

“Şeffaflık Önemli”

Ülkemizdeki ve dünyadaki bazı saç ekimi merkezinin hastalarına saç ekimi operasyonlarından önce yeterli bilgiyi sağlamadığından ötürü, hastaların saç ekimi sonuçlarından maalesef memnun kalmadıklarını söyleyerek şöyle devam etti; Saç ekim merkezleri saç ekimi yaptıracak adaylara konsültasyon sırasında tüm bilgiler detaylı bir şekilde verilmesi halinde, hem hastaların saç ekimi operasyonlarından alacağı sonucu iyileştirir hem de hastalar ile güven ilişkisini güçlendirir. Bu iki olgu sayesinde de %100 memnuniyet oranını yakalamak olağan bir durum olacaktır. Bu nedenden dolayı Uzun Saç Ekimi tekniğinin de tüm noktalarını hastalarımıza en iyi şekilde anlatıyoruz ve hastalarımız tercihlerini bu doğrultuda yapıyor. Tüm saç ekimi teknikleri gibi Uzun Saç Ekiminin de avantaj ve dezavantajlarının olduğunu belirten Neopital Saç Ekimi Merkezi, bu avantaj ve dezavantajların hastalar tarafından iyi değerlendirilip bu yolda bir tercihte bulunulmasının önemini belirtmekte.



Neopital Saç Ekimi Merkezi hakkında

Saç ekimi alanında, 2002 yılından bu yana hastalarına hizmet veren, özellikle de doğal sonuçlar ile uzun yıllardır üzerine tüm ilgileri toplayan Neopital Saç Ekimi Merkezi, Uzun Saç Ekimi tekniğinin diğer saç ekimi tekniklerine nazaran daha zor ve daha meşakkatli bir teknik olduğunu ve aynı zamanda bir o kadar da değerli bir teknik olduğunu söyledi.