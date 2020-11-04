Vagus nedir? Vagus siniri nasıl harekete geçirilir?

Vücutta Vagus siniri ile bağırsak ve beyin arasında iletişim sağlanır. Vagus siniri, mutsuz olduğunuzda bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayarak, sindirim sisteminin önemli bileşeni olan sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve vücutta kortizol salınımının yapılmasını sağlar.

Kortizol, biyolojik bir alarm sistemi olarak düşünülebilir. Vücudunuzun ana stres hormonu kortizol olarak adlandırılır. Ruh halinden, motivasyona ve hatta korkuları kontrol etmeye kadar birçok farklı görev için beynin belirli bölümleriyle birlikte çalışır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Vagus sinir sistemi, bağırsakların düzgün ve sağlıklı çalışması için hayati bir öneme sahiptir. Vagus sinir sisteminde yaşanacak aksaklıklar, bağırsaklarda iltihaplanmaya kadar giden hastalıklara sebep olur.

Ayrıca vagus sinir sisteminin kesilmesi durumunda, kesinin veya lezyonun olduğu yere göre ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma güçlüğü, öğürme refleksi kaybı, kalp ritminde yavaşlama ve düzensizleşme, solunum yolunu kontrol eden kasların felci ile ölüm görülebilir.

VAGUS SİNİR SİSTEMİ NASIL HAREKETE GEÇİRİLİR?

Vagus sinirini harekete geçirmenin en bilenen yolu derin nefes almaktır. Stresli olduğumuz zamanlarda oluşan nefes darlığı gibi durumlar vagus siniri üzerinde panik yaratır. Sık sık derin nefes almak vagus sinir sistemi için önemlidir.

Vagus sinirini harekete geçirmenin diğer yolları olarak ise şarkı söylemek ve kahkaha atmak gösterilebilir. Şarkı söylerken oluşan ses dalgalarından etkilenen larink (gırtlak) vagus sinirini harekete geçirir.

Ayrıca sağlık beslenme ve egzersiz de vagus sinirine iyi gelen durumlardır.