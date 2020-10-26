Vaka sayıları arttı, pandemi hastanesinde yoğunluk oluştu

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Adaş, Covid-19 vakalarında bir artış olduğunu ve vatandaşların korktukları için veya yurtdışı seyahatlerinden dönüşte corona testi yaptırdıklarından dolayı hastane önlerinde kuyrukların uzadığını belirtti. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nden bu zamana kadar Covid-19'dan iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşın taburcu edildiğini söyleyen Adaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz bir şekilde burada işlemlerini yaptırabileceklerini ancak yurtdışına giderken test yaptıranlardan 250 TL ücret alındığını da ifade etti.

“İNSANLAR KORKUYOR”

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Bizim şu an 390 civarı yatan hastamız, 54 tane de yoğun bakımda yatan hastamız var. Şu an Covid-19'da bir artış var ve insanlar korkuyor. Bu yüzden hem korktukları için, hem de yurtdışı seyahatlerinden dönüşte test olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Ayrıca bazı yerlerde işverenler de test olmalarını istiyor o yüzden bizde de kuyruk uzadı. Fakat bunların hepsi corona hastası demek değil, kontrol için de geliyorlar. Burada Covid-19'dan iyileşen yaklaşık bin 500 vatandaşımız taburcu edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bir acil durum hastanesi olarak planlandığını anlatan Adaş, “Bu hastanelere pandemi hastanesi dememek lazım. Bunlara acil durum hastanesi demeliyiz. Eğer hastalık bir artış gösterirse ve burası yetmezse mecburen Bakırköy Sadik Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin de bir kısmının covid vakaları için açacağız.” dedi. (İHA)