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Vaka sayıları her geçen gün hızla artıyor! Kritik ‘bebek vaka’ uyarısı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Kaymakamı Ümit Altay, corona virüsü salgınında yeni vakalar arasında bebeklerin de olduğunu belirtti. Sokaklarda parklarda maskesiz oyun oynayan çocukların olduğunu belirten Altay, tedbirlere uyulmasını isteyerek "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz" ifadelerini kullandı.

17:26 -
Haberler Sağlık
Vaka sayıları her geçen gün hızla artıyor! Kritik ‘bebek vaka’ uyarısı

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, corona virüsü salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Banka önlerinde birbirine çok yakın mesafede insanlar gördüğünü ifade eden kaymakam, kurallara uyulmasını istedi.

“VAKA SAYILARIMIZ HIZLA ARTIYOR”

Vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

* Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz.

* Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı.

* Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum.

* İleriki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım. DHA

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Son güncelleme: 17:34 27.07.2020
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