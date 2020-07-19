Vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamada corona virüsü vaka sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sırada yer alan Gaziantep'te, artan rakamlar ve risklere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor.

Pek çok noktada maske ve sosyal mesafe kuralıhiçe sayılırken, polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazmaya devam ediyor. 18 Temmuz Cumartesi günü il genelinde 2 bin 946 vatandaşa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. İHA

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