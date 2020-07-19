Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor. Kuralların da hiçe sayıldığı kentte, maske ve mesafe kurallarına uymayan 2 bin 946 kişiye daha ceza yazıldı.

12:07 -
Haberler Sağlık
Vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamada corona virüsü vaka sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sırada yer alan Gaziantep'te, artan rakamlar ve risklere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor.

Pek çok noktada maske ve sosyal mesafe kuralıhiçe sayılırken, polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazmaya devam ediyor. 18 Temmuz Cumartesi günü il genelinde 2 bin 946 vatandaşa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. İHA

İLGİLİ HABERDiyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çektiDiyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti İLGİLİ HABERBakan Koca: Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'Bakan Koca: Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more