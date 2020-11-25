Vakalar artınca, acil dışındaki hastalara hizmet durduruldu

Covid-19 vakalarının ürkütücü boyutlara ulaştığı İzmir'de, pandemiyle mücadelenin yükünü omuzlayan Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) hastanelerinde bazı bölümlerde hizmetler durma noktasına geldi. Her iki Üniversite hastanesinde Covid-19 testi pozitif çıkan hekim ve sağlık çalışanlarının sayısı 400’e yaklaştı. Temaslı olup izolasyona alınanların sayısı da 900'ü aştı.

SON İKİ HAFTADA PATLAMA YAŞANDI

Her iki üniversite hastanesinde sağlık çalışanları arasındaki pozitif vakaların son iki haftada sürekli arttığı ve bazı bölümlerde hekim ve sağlık çalışanı sıkıntısı çekildiği öğrenildi. DEÜ'de son iki haftada enfekte olan hekim ve sağlık çalışanı sayısı 150'i aştı. Ege Üniversitesinde ise sadece Kasım ayında Covid-19 tanısı konulan sağlıkçı sayısının, pandeminin başladığı günden 30 Ekim tarihine kadarki toplam sayıyı aştığı öğrenildi.

RADYOLOJİ HİZMETİ ACİL DIŞINDA DURDU

Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren acil ve onkoloji dışındaki tüm ameliyatların ertelendiği DEÜ'de, Covid-19 tanısında çok büyük önem taşıyan akciğer grafilerini, filmlerini yorumlayan Radyoloji bölümünde “aciller” dışında tüm hizmetler durduruldu.

SADECE 5 ASİSTAN KALDI

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Handan Güleryüz birime gönderdiği yazıda, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr.A. C.'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, filyasyon ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda 10 Asistan Doktor'unda yüksek riskli temas nedeniyle 1 hafta izolasyona alınmasına karar verildiğini bildirdi. Bölümde sadece 5 asistan kaldığı için 27 Kasım tarihine kadar sadece acil servis ve yatan hastalarda klinik olarak aciliyeti olan hastalara hizmet verilebileceğini duyurdu.