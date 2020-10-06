Validen korkutan uyarı: Vaka artışını kontrol altına alamıyoruz

Bolu’da bulunan pozitif vaka sayısı hakkında bilgi vermeyen Vali Ahmet Ümit, vakaların sürekli arttığını açıkladı.

Vaka sayılarının neden arttığı konusnda anket çalışması yaptıklarını ifade eden Ümit şunları söyledi:

“*Gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Olayın önemini anlatacağız. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor”.

AİLE ZİYARETLERİNDEN VAZGEÇİLMELİ

Vali Ahmet Ümit, virüsün en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaştığını belirterek, “En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Aile ziyaretlerini kesinlikle durdurmalıyız. Ekonomik hayatın, üretimin ve eğitimin etkilenmemesi lazım. Onun için de ne kadar tedbire uyarsak o kadar başarılı oluruz. Unutmayalım tedbirler, virüsten daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

ARTIŞI KONTROL ALTINA ALAMIYORUZ

Bolu’da vakaların artışını kontrol altına alamadıklarını dile getiren Vali Ümit, hızlı artışa devam ederse sıkı önlemler alınacağını söyledi. Vali Ahmet Ümit, “İlimizdeki corona virüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Eğer kontrol altına alınmazsa kesinlikle tedbirleri daha fazla artıracağız. Ama toplum hayatı, devlet hayatı, millet hayatı, bireysel hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hayatı etkilemeyecek şekilde tedbirler almalıyız. Önce sağlık. Sağlık eğer daha ağır tedbiri gerektiriyorsa evet daha ağır tedbir alınacaktır” dedi.