Van, corona uyarılarıyla doldu

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de de bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda Van'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince hazırlanan uyarı ve bilgilendirme levhaları, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri üzerinde belirli noktalara montaj edildi.

uyarı ve bilgilendirme levhalarına uymayan vatandaşlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 14. Bab'ında yer alan cezai hükümler veya Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.

(İHA)