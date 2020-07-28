Erkeklerin yaklaşık %15'inde ortaya çıkan; ağrı, kısırlık, testis küçülmesi gibi sorunlara yol açabilen varikosel hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Varikosel nedir? Belirtileri ve tedavisi…

VARİKOSEL NEDİR?

Testislerde bulunan toplardamarların anormal şekilde genişlemesidir. Genişleme ile beraber kirli kan testisler içine geri akar ve testisin beslenmesini ve ısı regülâsyonunu bozması yanında testislerde toksik maddelerin düzeyinde artışa neden olur. Testislerde varis benzeri yapılar oluşması ile ortaya çıkan varikosel, testis varisi olarak da adlandırılır ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir.

VARİKOSEL BELİRTİLERİ

Varikosel testis üzerinde;

– Şişlik

– Kabarıklık

– Testiste ağrı şeklinde belirti verebilir.

Damarlardaki genişleme, bacaklarda görülen varis benzeri bir şekil alabilir. Ayrıca testislerde şişliğin yanı sıra terleme ve sıcaklık hissi de görülür. Varikosel belirtilerinden biri olan testislerin küçülmesi nadir de olsa bazı hastalarda görülebilir.

VARİKOSEL TEDAVİSİ

Varikosel tedavisi her birey için gerekli olmayabilir. Eğer varikoseli olan hastada sperm kaybı ya da bozulması yoksa, çok şiddetli yan etkiler ve ağrılar görülmüyorsa semptomatik tedaviyle takip edilebilirler. Varikoseli olan birçok erkek, herhangi bir tedavi olmaksızın baba olabilir.

Varikosel ameliyatı

Hastalık şiddetinin yüksek olduğu ve sperm kalitesinde bozulmanın olduğu hastalarda veya in vitro fertilizasyon (IVF) gibi teknikler kullanılacaksa sperm kalitesini artırmak için varikosel ameliyatı diğer bir seçenektir. Varikosel eğer ağrı yapıyorsa, özellikle ergenlikte ilerleyen yani progresif testiküler atrofiye veya normal dışı yani abnormal sperm değerlerine neden oluyorsa varikosel onarımı için bir operasyon gerçekleştirilmesi göz önüne alınabilir.

Varikosel operasyonun amacı, kan akışını normal damarlara yönlendirmek üzere etkilenen damarın sıkıştırılması veya kapatılmasıdır.

Varikosel ameliyatı sonrası yaşam

Ameliyattan sonra iyileşme hızlıdır ve ağrı genellikle hafiftir. 10 ila 14 gün boyunca egzersizden kaçınmalısınız. Ameliyattan 5 ila 7 gün sonra işe normal yaşamınıza ger dönebilirsiniz. Kısırlık problemleri için yapılan ameliyatlarda, semen analizi üç ila dört ay sonra yapılır.