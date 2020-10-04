Varikosel nedir, nasıl tedavi edilir?

Varikosel hastalığının erkeklerde görülen bir toplardamar hastalığı olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç, önemli bilgiler verdi:

Testisin toplar damarlarında meydana gelen genişlemedir. Erkeğe bağlı çocuk sahibi olamamanın en sık nedenidir. Ve erkek kısırlığının düzeltilebilir bir hastalığıdır.

Genellikle sol testiste görülmektedir. Ancak iki taraflı da olabilir. Teşhis için sadece fizik muayene yeterlidir. Şüphede kalındığında ultrasonografi yapılarak tanı kesinleştirilir. Varikoselin tedavisi cerrahidir. Kısırlık problemi varsa, sperm parametrelerinde bozulma olmuş ise ve şiddetli ağrı var ise cerrahi müdahale yapılmalıdır. Ameliyatın mikro cerrahi teknik ile yapılması başarıyı artırır ve komplikasyon oranını azaltır.