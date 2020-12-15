Vatandaş aşılar hakkında verilen bilgilere güvenmiyor

Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Covid-19 aşı çalışmaları, detayları ve sonrasında yaşanacak süreçleri ise tüm yakından takip ediliyor. Bu noktadan harekete geçen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) “Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması yaptı.

YARISINA YAKINI ‘YAPTIRIRIM’ DİYOR

Araştırma; proje yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar ve yardımcı proje koordinatörü Dr. Pelin Yıldırım önderliğinde, 1 Eylül–31 Ekim 2020 tarihleri arasında 2032 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Aşıya yaklaşım konusunda kararsız ve güvensiz olanların oranı yüksek olmasına karşın, çalışamaya katılanların yüzde 49.5'i Covid-19 aşısını yaptıracağını dile getirdi. Çalışmadan elde edilen diğer bazı önemli sonuçlar ise şöyle:

‘AŞILAR GÜVENLİ’ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 29.2

– Aşının güvenirliği, kalite kontrolü ve diğer insanlara yeterince test edilmesini konusunda endişeli olanlar oranı: Yüzde 64.1

– Hastalanarak bağışıklık geliştirmenin aşı olmaktan daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, bunların yüzde 50’si ise bu konuda kararsız olduklarını belirtti.

– Doktorunun aşılar hakkında önerilerinin uygulayanların oranı: Yüzde11.9

– Araştırmaya katılanların yüzde 29.2’si aşıların güvenli olduğuna inanıyor.

– “Aşıların, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı kişiyi koruduğuna inanıyorum” diyenler oranı: Yüzde 14.1

– “Bugün bir bebeğiniz olsaydı bebeğinize önerilen tüm aşıları yaptırmak ister miydiniz?” sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin oranı: Yüzde 9.4

– “Aile hekimliğinizden aşılarla ilgili aldığınız bilgilere güveniyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin oranı: Yüzde 22

– Araştırmaya katılanların yüzde 72.1’i aşılar hakkında aldığı bilgilere güvenmiyor.

PLANLAMA YAPILMASINA KATKIDA BULUNACAK

AHESEN Bilim Kurulu Başkanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: Bizler halk sağlığı için son derece önemli bir konu olan aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin etkilerini ve koruyucu hizmetlerin durumunu belirleyip, toplumsal aşılama görüşleri ile planlama yapılmasına katkıda bulunacaktır.