Denge sorunları, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kulakta dolgunluk hissi, kulak uğultusu veya çınlama ve başarısı gibi belirtileri olan vertigo neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo bir durumdan ziyade bir semptomdur. Bu sizin veya çevrenizdeki çevrenin hareket ettiği veya döndüğü hissidir.

İnsanlarda görülen tüm vertigoların %79-80'i kulak kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Kaynaklandığı soruna göre vertigo çeşitleri ikiye ayrılır. Bunlar; Periferal Vertigo ve Santral Vertigo'dur

Vertigo atakları aniden ortaya çıkabilir ve birkaç saniye veya daha uzun sürebilir. Şiddetli vertigo varsa, semptomlarınız sabit olabilir ve birkaç gün sürebilir, bu da normal yaşamı çok zorlaştırır.

VERTİGO NEDENLERİ

– Vertigo’nun en yaygın nedenleri iç kulak enfeksiyonları veya iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), vestibüler nörit ve Meniere hastalığı gibi kulak hastalıklarıdır.

– BPPV, iç kulağın kanallarında kalsiyum biriktiğinde ortaya çıkabilir ve 20 saniye ila bir dakika süren kısa baş dönmesine neden olur.

– Vestibüler nörit, vücudun dengesini korumaya yardımcı olan sinirlerin etrafında iltihaplanmaya neden olan bir iç kulak enfeksiyonu ile ortaya çıkar. Bir gün veya daha uzun sürebilen ve bazen işitme kaybının da görüldüğü şiddetli bir vertigo nöbetine neden olur.

– Meniere hastalığına iç kulakta sıvı birikmesi ve basınç neden olur ve kulaklarda çınlama ve işitme kaybıyla birlikte baş dönmesine neden olabilir.

– Vertigo’nun daha az yaygın nedenleri arasında kafa veya beyin yaralanmaları veya migren bulunabilir.