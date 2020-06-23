Virüs riski nerede az nerede fazla?

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. ‘Corona virüsünden korunmada maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek kadar ek tedbirler almak da şart' diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, corona virüsünün bulaşma riskinin nerelerde az, nerelerde yüksek olduğunu sırasıyla açıkladı.

ÇOK DÜŞÜK RİSK

– Açık havada yapılan maskeli faaliyetlerde virüsün bulaşma riski oldukça düşük.

DÜŞÜK RİSK

– Corona virüsünün yüzeylerden bulaşma riski düşük ama yine de asla sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirirseniz bu virüse yakalanmanız söz konusu. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı da düşünülüyor.

Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:

– Eğer bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk

– Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa yine düşük risk

– Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk

– Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: (Sürenin uzun olmaması halinde) Düşük risk sınıfına giriyor.

ORTA RİSK

– Market alışverişi: Orta risk (Ancak süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk)

YÜKSEK RİSK

RESTORAN, HAMAM VE SAUNALARA DİKKAT!

– Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski barındırıyor.

– Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk.)

BİN ADET VİRÜS İÇEREN ZERRECİK HASTALIĞI GETİRİR

Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre;

Nefes alıp verme: 20 partikül/dakika Konuşma 200 partikül/dakika

Öksürme: 200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)

Hapşırma: 200 milyon partikül

ÇOK YÜKSEK RİSK

PARTİ, DÜĞÜN SİNEMA, TİYATRO KONFERANS…

– Dini mekanlar, spor salonları, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde virüsün bulaşma riski çok yüksek.

– İş yerleri/okullar (Sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk taşıyan yerler.

– Partiler/düğünler: İnsanlar iç içe olduğu için çok yüksek risk.

– İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk.