Yaşlıları ihmal etmeyin

– Corona virüsüyle mücadele önlemleri doğrultusunda birçok alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yaşam rutinlerimizdeki bu köklü değişim elbette herkesi psikolojik ve fizyolojik olarak etkiliyor.

Özellikle 65 yaş üstü bireyler için sokağa çıkma yasağı bu bireylerin sosyal yaşantılarının, alıştıkları düzenin aniden bozulmasına ve birtakım psikolojik problemlere sebep olabiliyor. Dolayısıyla onların sağlığı için sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olsak da bu durumun duygusal mesafeye dönüşmemesi gerekiyor.

BASİTÇE ANLATIN

– Yaşlılara yalnızca güvenilir haberler vermeli ve onların haber takip etme sürelerine kısıtlama getirmelisiniz. Sürekli salgın hakkında konuşmanız veya günün büyük bölümünü haber izleyerek geçirmeniz mevcut kaygıyı artıracaktır.

– Büyüklerimize virüsten korunma amacıyla neler yapmamız gerektiğini ve almamız gereken tedbirlerin önemini detaylı ve basit bir biçimde anlatmalıyız.

– Evde kalmalarının hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıkları açısından önemini vurgulayarak onların karantina süreciyle daha rahat başa çıkmalarına destek olabiliriz.

Egzersiz yapmaları ruh sağlıkları için de önemli

– Bu süreçte günlük rutinlerimizdeki düzene dikkat etmemiz yaşam kalitemiz açısından büyük önem taşır. Özellikle evlerinden çıkamayan risk grubundaki ve 65 yaş üstü kişiler evlerinde ilaçlarını ihmal etmemeli, düzenli uyumalı ve düzenli beslenmeliler. Buna ek olarak evde yapacakları minik egzersizler hem ruhsal hem bedensel sağlıkları için oldukça önemlidir.

Onları sık sık arayın

– Karantina sürecini aile büyüklerinizle aynı evde geçiriyorsanız onlarla mutlaka sürekli iletişimde olmalı ve zaman zaman gelişmeler hakkında konuşmalısınız.

– Keyif alacakları ve daha önce hiç deneyimlemedikleri etkinliklerle onların evde daha verimli vakit geçirmelerine yardımcı olun. Onlara kitap, gazete okuyabilir, sevdiği tarzda müzikleri dinlemelerine destek olabilirsiniz.

– Eğer karantina sürecinde büyüklerinizden uzaktaysanız düzenli ve sık sık arayıp onları unutmadığınızı ve sizin için ne kadar değerli olduklarını hatırlatmalısınız.