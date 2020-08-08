Yaz detoksuyla hem kilo verin hem de toksin atın

Virüse karşı sağlıklı beslenmek kadar fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı bir bağırsak florası da çok önemli… Uzman Dr. Ender Saraç'tan bu kez; karantinadan bu yana sağlıksız beslenenler ve fazla kilo alanlar için bir detoks tarifi aldım… İşte Saraç'tan sağlıklı yaşam tüyoları ve Sözcü HaftaSonu okurlarına özel 1 günlük detoks kürü…

VİRÜSÜ CİDDİYE ALIN

Karantina döneminden sonra pek çok kişi tatile geç çıktı. Bayramın ve tatilin etkisiyle bir anda insanların çoğu kuralları boş verdi… Hem hijyen kuralları gevşetildi, hem de kavurma, pilav, tatlı, bazıları alkol, şekerli meyve derken zaten artmış olan kiloların üstüne 1-2 kilo daha eklendi… Corona virüsünü çok ciddiye alalım. Dünyada 800 binden fazla ölüm var ama kötü beslenme, fazla kilo, obezite ve bunlara bağlı kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker ve metabolizma bozukluklarına bağlı ölümler daha da fazla… Yani sadece coronayı değil aynı zamanda kötü beslenme ve fazla kilodan oluşan hastalıkları da önemsemeli ve korunmalıyız.

KIŞIN VERMEK ZOR

Hep vurguladığım bir uyarı var… Kilolar üzerinize yapışmadan verin, çünkü şimdi vermezseniz kışın vermeniz daha zor olacak. Bugün sizlere pek çok hastamın fayda gördüğü, kısa sürede sindirim sistemini temizleyen, şişliği indiren özel bir detoks programı veriyorum. Eğer son günlerde tatlıyı, kızartmayı, kavurmayı, hamur işlerini fazla kaçırdıysanız, tahminen bağırsak floranızı da bozmuşsunuzdur. Dolayısıyla bu detoks günü size iyi gelecek…

DETOKSU NASIL YAPACAĞIZ?

Detoksu yapacağınız gün istirahat edeceğiniz ve fazla dışarı çıkmayacağınız bir gün olsun. Uygulamadan bir önceki gece 5 kaşık saf Hint yağını küçük bir su bardağı kadar kayısı suyuyla karıştırın ve gece yatarken bir dikişte için. Ertesi gün gece geç saat ya da sabah toplamda 5-6 kez büyük tuvalete çıkacaksınız. Sonra bu kesilecek. Daha sonra ılık ılık şekersiz kayısı kompostosunu içeceksiniz. Bu kompostoyu yaklaşık 2 saat içinde bitirdikten sonra gece yatana kadar kase kase kabaklı detoks çorbasını içeceksiniz. Yanında hiçbir şey yenmeyecek. Ayrıca kafeinli içecek tüketmeyin. Bolca ılık su ve arada rezene çayı için. Çok acıksanız da sabredin. Bu bir günlük detoks kilo alışınızı durduracak, hatta kilo durumunuza göre sizi yarım-1 kilo zayıflatacak. Bunun önemli kısmı vücudunuzdaki şişliğin atılması ve fazla suyun, ödemin çözülmesinden olacak.

1. TARİF KABAKLI ÇORBA

– Malzemeler: 1.5 litre su, 1 kilo kabak, 3-4 dal dereotu, 4-5 dal maydanoz, 1 adet defne yaprağı, 2 çay kaşığı kaya tuzu, 2 avuç kadar semizotu, 4-5 adet tane karanfil, 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal, 5-6 adet parmak ucu doğranmış taze zencefil, 2 çay kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı.

– Yapılışı: Malzemeler bildiğiniz usul sebze çorbası gibi pişirilecek. Ne çok sert diri ne de aşırı pişmiş olacak. İsteyen tane tane isteyen de blendır edip tüketebilir.

2. TARİF KAYISI KOMPOSTOSU

– Malzemeler: 8-9 adet çekirdekleri çıkarılmış iri doğranmış kayısı, 2 adet serçe parmağınız kadar çubuk tarçın, 3 adet tane karanfil, 5-6 adet kakulenin çekirdekleri, 1 litre su, 2 tatlı kaşığı çekirdekli siyah kuru üzüm.

– Yapılışı: Bu malzemeler bildiğimiz usül komposto yapılır. Ancak şeker eklenmeyecek, dolaba konmayacak, ılık içilecek.

DOĞAL MASAJ YAĞI TARİFİ

Ender Saraç, SÖZCÜ HaftaSonu okurlarına özel selüliti, ödemi ve şişliği azaltıcı doğal masaj yağı tarifi verdi. İşte o tarif ve yapılışı…



– Malzemeler: 1 tatlı kaşığı susam yağı, 1 çay kaşığı biberiye yağı, 6-7 damla karanfil yağı.

– Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılır, vücutta en çok selülit, şişlik, ödem olan yerlere uçlardan kalbe doğru basınçla masaj yaparak yedirilir. Sonrasında 15 dakika kadar ayaklar yukarı kaldırılır ve ardından dayanabileceğiniz soğuklukta tazyikli su ile duş alınır.