‘Yeni normalde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’

İlk kez Aralık 2019'da Çin'de görülen Covid-19 pandemisi bütün dünyayı ve ülkemizi etkilemeye devam ediyor. Ancak yeni normali birçok kişi kritik dönem bitmiş gibi algılıyor. Hatta her şeyin normale döndüğünü düşünenler bile var. Oysa Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Müslüm Çiçek yeni süreçte de tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

GİZEMİNİ KORUYOR

Covid-19 salgını henüz bitmedi, ilerleyen zamanlarda tam olarak nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz, ancak bildiğimiz tek şey, hiçbir şeyin tam olarak eskisi gibi olmayacağı ve hayatımızda çok şeyin değişeceğidir. Corona virüsü hâlâ gizemini koruyor. Bu yüzden hastalığın kesin tedavisi, aşı veya ilaç henüz bulunamadı.

Covid-19 salgınında üç grup insan davranışı ile karşılaştık. Hastalıktan ve hastalanmaktan çok korkan ve obsesif davrananlar, hastalığı önemsemeyen veya önemsizmiş gibi davrananlar ve yapılan uyarıları dikkate alarak öneri ve önlemlere titizlikle uyanlar. Muhtemelen yeni normalde ve salgın sonrası da benzer davranışları sıklıkla görmeye devam edeceğiz.

YENİ ALIŞKANLIKLAR

Salgın sürecinde el yıkama, maske takma, sosyal mesafeye uyma, sosyal izolasyon ve temizlik kurallarını; su, sabun, mendil, kolonya, antiseptik ve dezenfektan kullanımını öğrendik. Pandemi süresince önerilen koruyucu önlemlerin gelecekte de kalıcı olmasını sağlayacak en önemli unsur bu davranışların toplumda alışkanlık haline gelmesidir.

Söz konusu alışkanlıkların çocukluk çağından başlamak üzere eğitim sistemi içinde yer alması ve öğretilmesi kalıcı olmasını sağlayacaktır. Yeni normalde temassız yaşamaya alışmaya çalışacağız. Yeni normalde de sarılma, öpüşme hatta el sıkışma bile olmayacak; sosyal izolasyon ve temizlik kurallarına uyum devam edecek.

DİKKATLİ YAŞAYACAĞIZ

Mikroorganizmaların hayatımızda olmadığı bir yaşam düşünülemez. Yeni salgınlar ile her an karşılaşabileceğimizi düşünerek yaşantımızı düzenlemeliyiz. Herkesin üzerine düşeni yaptığı, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşamın her alanında en yoğun şekilde hissedildiği yeni bir hayatı hep beraber inşa etmek zorundayız. Bu nedenle her türlü salgın, deprem ve diğer doğal afetlere toplum olarak mutlaka hazır olacağımız politikalar ve uygulamalarla farkındalıklarımızı artırarak hayatımızı yeniden düzenlemeliyiz.