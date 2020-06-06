‘YENİ NORMAL’i kabullenmek şart

Uzun süredir evde olan kişilerin yeni düzene alışması kolay olmayabilir. Bu kişiler, dışarı çıktıklarında sosyal mesafeyi koruyup hijyen kurallarına uysalar bile virüs kapma endişesi duyabilirler, ancak yeni düzeni, yeni yaşam tarzını kabullenmek de şart.

ENDİŞE DEVAM EDİYORSA

Corona virüsü döneminde mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösteren kişiler yeniden toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kaldıklarında kaygı yaşayabilir. Bu nedenle daha dikkatsiz davranabilirler.

Örneğin hastalık bulaşmasın diye dikkat eden obsesif bir hasta, aksine dikkatsiz davranarak daha fazla hata yapabilir. Özellikle geçmişte temizlik takıntısı olan kişiler için bu durum oldukça zor olabilir.

Eğer kişi tedbir alıyor ve dikkat ediyor olmasına rağmen yine de hastalık kapma korkusuyla evden çıkamıyorsa bir uzmandan destek almalıdır.

BU HATAYI YAPMAYIN

Yeni normale alışma sürecinde yapılan en büyük hatalardan biri hastalık riskinin bittiği düşünülerek tedbirsiz yaşamaktır. Hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz, en önemlisi çevremizde tedbirlere dikkat etmeyenleri nazikçe uyarmalıyız.

Çocuklar da bu süreçte maske takanlardan korkabilir, bu yüzden onlara içinde bulunduğumuz durumu, neden maske taktığımızı açıkça anlatmalıyız.

YENİ HAYATIMIZA ADAPTE OLMALIYIZ

Hepimiz uzun bir süre sosyal mesafe kurallarına uygun yaşayacağımızı kabul etmeliyiz. Muhtemelen yeni düzen toplumsal alışkanlıklarımızın ve alışkın olduğumuz birçok düzenin değişmesine sebep olacak.

Şimdi normalleşmeye yavaş yavaş geçişin kaygıları azalttığını görüyoruz. Birçok kişi durumu kabullenmiş ve tedbirlere alışmış durumda. Tüm bunların bitmesini ve pandemi öncesi döneme tekrar dönmek istiyor olabiliriz fakat yeni yaşam tarzımızı yıllarca alıştığımız düzenle kıyaslamak yerine yeni mevcut düzene uyum sağlamaya çalışmalıyız.

Bu önlemlerin topluma karşı bir sorumluluk olduğunu da unutmamalıyız.