Yerli corona ilacı için Hindistan iddiası

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Yerli ve milli önemli bir ilaç ürettik” sözleriyle duyurduğu corona virüsü tedavisinde kullanılan Favicovir ilacını gündeme getirdi.

Atabay Kimya firmasının Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte ürettiği Favicovir ilacı için “yerli sentezle yapılıyor” dendiğini hatırlatan Emir, şunları söyledi:

ÜÇ FİRMANIN BAŞVURUSU BEKLETİLDİ

– Sayın Bakan, yeni bakan yardımcınız hayırlı olsun. Bu gidişle bütün Medipol’ü Sağlık Bakanlığına taşıyacak gibi görünüyorsunuz. Medipol aşkınız hiç bitmedi. Yine, bir Medipol aşkından bahsedeceğim. 12 Haziran’da Sanayi Bakanı büyük bir müjde verdi dedi ki ‘Medipol ve bir ilaç firması ortaklığında yerli ‘favipiravir' üreteceğiz.’ Söz verdiler ama o ilaca ruhsat verebilmek için daha önce martta, nisanda başvurmuş olan 3 firmanın başvurusu bekletildi ve 10 Temmuz'dan sonra ruhsatlandırıldı bunlar, üretime başladılar.

HİNDİSTAN’DAN İTHAL HAMMADDE

– Biz de sevindik, gururlandık ama bakın elimde gümrük girişleri var. Atabay firması, yani Medipol’ün ortaklaştığı Atabay firması Temmuz ayından sonra 2 bin 222 kilogram yani 280 bin kutuluk Hindistan’dan favipiravir hammaddesi ithal etmiş. Dolayısıyla, size yerli sentez diye başvurmuş ama kendisi ithal ürün kullanmış, bilginiz olsun. Bu ruhsat geçerli midir, bu ruhsat eksikse, yanlışsa gereğini yaptınız mı?”

“4 FİRMAYA BİRLİKTE VERİLECEK” DEDİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç firmanın ruhsat başvurularının bekletildiğini itiraf ederek, şu ifadeleri kullandı: Çin’den 140 dolara alınan ilacın yerlileştirilmesi çalışmaları yürüttük ve bu ilacı sentezlemek üzere, kurucusu olduğum üniversiteden bir öğretim üyesi arkadaş, bilinen bir firmaya sadece proje desteği verdi. Sentez başarıldı. Bu arada 3 tane farklı firma da hammaddesini ithal ederek müracaatını yaptı. Bu 4 firma rekabet halindeydi ve ‘tek firmaya olmayacak, 4 firmaya birlikte verilecek, 13-14 dolardan da fazla fiyatı olmayacak’ dedim. 2 firma hemen kabul etti. Devamında biz 4 firmaya ruhsat verdik.

Koca, Medipol ve Atabay Kimya firması tarafından yerli üretildiği belirtilen favipiravir hammaddesinin Hindistan’dan ithal edildiğine yönelik iddiayı ise yanıtsız bıraktı.

EMİR: BAKAN ÇELİŞKİYİ AÇIKLAYAMADI

Bakan Koca'nın, firmaların bekletilmesine ilişkin çelişkileri gideremediğini belirten Emir, “Diğer firmalar Mart ve Nisan aylarında başvuru yapmış olmalarına rağmen aylarca bekletildi. O zaman da gündeme getirmiştik ve sormuştuk. Bu firmalar neden bu kadar bekletildi? Bakan, Medipol-Atabay ortaklığını bekletmiş gibi anlatıyor ama tam tersi bir durum var ortada. Dolayısıyla bakan, bu çelişkileri gideremedi” ifadesini kullandı.

Öte yandan komisyonda vaka sayılarına da değinen Murat Emir, Bakan Koca’ya seslenerek, “Siz inandırıcı başladınız, inandırıcı devam edin. Bu, Sağlık Bakanlığına yakışmıyor. Yani ben buna ‘yalan’ demek istemiyorum; ne size yakıştırırım ne ağzıma yakıştırırım. Bir yol bulun, ya buna yeni bir kelime bulalım veya siz de artık gerçekleri söylemeye başlayın” dedi.