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Yerli solunum cihazı seri üretimden çıktı

Corona virüs salgını ülkemize girmeden yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlanan solunum cihazının seri üretimden çıktığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sözcü Ankara
21:08 -
Haberler Sağlık
Yerli solunum cihazı seri üretimden çıktı

Corona virüsü salgınıyla tüm dünyada önemi artan solunum cihazlarıyla ilgili çalışmalar yürüten konsorsiyum, yerli cihazın ilk seri üretimini tamamladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arçelik’in ürettiği, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş mühendislerinin teknik destekleriyle katkı sağladığı, BİOSYS Biyomedikal’in tasarladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın öncülüğünde geliştirilen yerli solunum cihazının seri üretime geçtiğini duyurdu.

“HASTALIK SINIRLARIMIZA GİRMEDEN BAŞLATILDI”

Bakan Koca, “Henüz hastalık sınırlarımızdan girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz bugün seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

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Son güncelleme: 21:10 20.04.2020
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