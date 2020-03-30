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Yerli solunum cihazının ilk prototipi paylaşıldı!

Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün SİHA'larını yapan BAYKAR A.Ş.’nin Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipinin görüntülerini paylaştı. Bayraktar, “BİOSYS Biyomedikal Ltd. Şti. tasarladı, Arçelik üretti, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş. mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla…Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul
20:12 -
Haberler Sağlık

BAYKAR A.Ş. Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geliştirilen yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipini sosyal medya hesabında paylaştı.

Solunum cihazının çalışır haldeki ilk görüntüleri kamuoyuna sunuldu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi… BİOSYS Biyomedikal Ltd. Şti. tasarladı, Arçelik üretti, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş. mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla… Hep birlikte başaracağız.” dedi.

Paylaşılan videoda ise, “Seri üretimin ilk deneme prototipi. Hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık arkadaşlar.” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısının 168’e ulaştığını açıklamıştı.

Koca, toplam vaka sayısının da 10 bin 827’ye çıktığını belirtmişti.

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Son güncelleme: 20:20 30.03.2020
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