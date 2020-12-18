‘Yoğun bakım yükünü ilaçları az ya da hiç kullanmayan hastalar arttırıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önce vaka sayısı artışının fazla olduğu iller arasında gösterilen Samsun, şimdi de yoğun bakım doluluk oranı açısından ilk başlarda yer aldı.

Kentte hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı arttırılması için mevcut hastanelerde ek servisler açılırken, bazı hastanelere de ek binalar yapılmaya başlandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 olan kentte corona virüs ile mücadele kapsamında yoğun şekilde mücadele ettiklerini dile getirerek, yoğun bakımlardaki doluluk oranının artışının nedenlerini açıkladı.

“İLAÇLARI AZ YA DA HİÇ KULLANMIYORLAR”

Samsun’da evlerinde corona virüs nedeniyle tedavi gören bazı vatandaşların, tedavinin ilk günlerinde semptomların hafif seyretmesi nedeniyle iyi olduklarını düşünerek verilen ilaçları düzenli kullanmadıklarını vurgulayan Oruç, “Evlerinde tedavi gören corona virüs hastaları, kendilerine verilen ilaçları ya az ya da hiç kullanmıyor. Ancak bu nedenle ilerleyen günlerde hastalığın seyri ilerliyor, belirtiler ağırlaşıyor. Evde tedavi gören hasta, hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor ve yoğun bakım servisine yatırılıyor. Bu durum hastanelerin yoğun bakım servislerinin doluluk oranlarının da artmasına neden oluyor. Verilen ilaçları vatandaşlarımız düzenli ve doğru olarak kullanılırsa, biraz daha hastane ve yoğun bakımlara yatış oranını azaltırız. Şu anda kentte yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 81’e ulaştı” dedi.

“İLAÇLAR HASTANIN DURUMUNA GÖRE VERLİYOR”

Kentte yaşanan en büyük sorunlardan birinin vatandaşların verilen ilaçları kullanmaması olduğunu vurgulayan Oruç, “Bazı hastalarda, ‘Bu ilaç zarar verir, vücuduma, kalbime, karaciğerime zarar verir’ düşüncesi var. Böyle bir durum yok. Zaten karaciğeri ile ilgili problem olanlara ona göre ilaç veriyoruz. Her verdiğimiz ilacı, kişinin kendi durumunu değerlendirerek veriyoruz. Verdiğimiz ilaçları vatandaşlarımızın doğru bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Bir ilacımız var ilk gün ilk dozu 8 tane ama vatandaşımız bunu 1 tane olarak kullanıyor. Verdiğimiz ilaçları hem kullanmak hem de doğru miktarda kullanmak lazım” diye konuştu. Oruç, bu olayın diğer illerde de yaşandığına dikkat çekerek vatandaşlardan verilen ilaçları düzgün ve belirtilen dozda kullanmalarını istedi.