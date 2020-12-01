Yumruk yumruğa selamlaşmaya dikkat!

Şu an yaşadığımız pandemi ve bununla bağlantılı zorunluluğun gereği uzun bir süre bunu unutmamız gerekiyor. Ancak son zamanlarda özellikle bazı medyada ve bazı dizilerde topluma mesaj vermeyi hedefleyen yanlış bir davranış biçimi ile karşı karşıyayız.

Günümüz pandemi koşullarına göre değerlendirdiğimizde sürekli olarak maske ve mesafenin öneminden bahsediyoruz. Katkısı tartışılan yeni bize özgü kısıtlamaları konuşuyoruz. Aşıyı konuşuyoruz. Yayılımın önüne geçmek ve pandemi hızını azaltmak için uzun süreli kısıtlamaların gerektiğinden bahsediyoruz. Vaka sayılarının son hızla arttığını konuşuyoruz. Bu toz duman arasında gözümüzden kaçan basit gibi görünen önemli ayrıntılar da ne yazık ki yayılıma katkıda bulunuyor.

“ELİN ÖN YÜZÜ VEYA SIRTI ÇOK FARKLILIK GÖSTERMİYOR”

ATO Yönetim Kurulu üyesi Naci İşoğlu, son günlerler yumruk yumruğa selamlaşmanın saygının yayılma hızını artırdığını söyledi. Virüsün buluşmasında elin içi veya dışı ile dokunmanın aynı olduğunu belirten İşoğlu şu uyarıları yaptı:

“Toplum olarak tokalaşma (el ele sıkışma) ve kucaklaşmanın önemli ölçüde önüne geçilerek fiziksel temas engellenmiş gibi görünüyor. Bu durum mesafeyi de azalttığı için salgın açısından önemli. Ama görünüyor ki nereden ve nasıl çıktığı belli olmayan yumrukla fiziksel temas kurarak tokalaşma davranışı sorun yaratmaz duygusuyla ciddi anlamda yayılmaya başladı. Bizim davranış şekillerimizde elin ön yüzü veya sırtı çok farklılık göstermiyor. Ellerimizi ovuşturma, öksürürken elin sırt bölgesine doğru öksürme, elimizin iç yüzünün dış kısmıyla teması gün içerisinde sıkça yaptığımız hareketlerdendir. Olması gereken fiziksel temasın tamamen kesilip mesafe kuralına uymaktır. Yumrukla da olsa tokalaşma hem mesafe kuralını ortadan kaldırmakta hem de önemi yokmuş gibi görünen ama önemli fiziksel temasa yol açmaktadır.

“TOPLUMU BİLİNÇLENDİRME GEREKİYOR”

Toplumda bu yanlış tutumla ilgili bilinçlendirme gerektiğinin altını çizen İşoğlu, “ Bu konuda mutlaka bilinçlendirme yapılıp daha da yaygınlaşıp davranış biçimimiz haline dönüşmesi bu dönemde engellenmelidir. Birlikte dostane kucaklaşıp, tokalaşacağımız günlere ulaşmak için yönetimler, kişiler, medya , gerekli hassasiyeti azami ölçüde göstermelidir. Dokunmaktan kaçınmak normal değil ama bugünler için bir zorunluluktur” diye konuştu.