Yumurta dondurma işlemi hakkında merak edilenler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin, yumurta dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi:

Yumurta dondurma işlemi özellikle genç yaşta kanser varlığı nedeniyle radyoterapi veya kemoterapi tedavisi görecek kadınlarda, yine kadın hastalıkları kanserleri nedeniyle operasyon planlanan ve yumurtalık cerrahisi geçirecek kişilerde yapılmaktadır. Ayrıca bu durum dışında yumurtalık rezervi azalmış az sayıda yumurtası bulunan fakat yakın zamanda çocuk yapmayı düşünmeyen kişilerde gereklidir.

Şunu çok iyi biliyoruz ki yumurtalık rezervi ve yumurta kalitesi 35 yaş üzerinde hızlı bir şekilde azalmaktadır. Ve kaliteli yumurta bulunma ihtimali düşmektedir. 30 yaş altında toplanıp dondurulan 10 yumurtanın yaklaşık olarak yarısı döllenme için ideal özellikleri taşırken, bu oran 35 yaş üstünde 2-3 yumurtaya, 40 yaş üstünde bir yumurtaya kadar düşmektedir.

Bu yüzden yumurtalık rezervi düşük olarak tespit edilmiş olan kişilerin yumurta dondurma işlemini ciddi şekilde düşünmesi gerekir. Ayrıca bu toplanan yumurtaların dondurulma ve saklanma koşullarının kritik öneme sahip olması nedeniyle bu işlemlerin iyi laboratuvarlara sahip hastanelerde yapılması uygun olacaktır.