‘Yurt dışı uçuşlar yasak, kök hücre nakilleri yapılamıyor’

Adana’da Özgül ve Gürcan Şengezer çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey’in Akut Lenfoblastik Lösemi’ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey’in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi.

Yunanistan’da Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas’ın iliğinin minik Kuzey’e yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edildi. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Kuzey’in babası Gürcan Şengezer’in iliğinin yüzde 70 oranında uyumlu olduğunun öğrenilmesiyle, babadan oğluna nakil yapılmasına karar verildi.

‘CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE GETİRİLEMİYOR’

Kuzey Deniz’in doktoru Çocuk Hemotoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, minik Kuzey’in riskli gruba girdiğini ve tedavisinin bitmesine yakın löseminin nüksettiğini belirterek, instensif denilen yoğun bir kemoterapi dönemine girdiğini söyledi.

Kuzey’in hemen kök hücre transplantasyon programına alındığını kaydeden Prof. Dr. Antmen, “Aileyi ve Türkiye’deki bağışçıları taradık ancak uygun bir kök hücre bulamadık. Ardından yaptığımız yurt dışı taramasında Yunanistan’dan yüzde 90 uyumlu bir donör bulduk. Tüm program nisan ayındaki kemik iliği transplantasyon yapılmasına ilişkin hazırlanmışken, corona virüsü problemi başladı. Geçtiğimiz haftalarda sınırlar ve havalimanlarının da karşılıklı olarak kapatılması üzerine Sağlık Bakanlığı’nın tüm girişimlerine rağmen kök hücre getirme işini yapamadık” dedi.

‘BABAYI 14 GÜN KARANTİNAYA ALDIK’

Yurt dışı kaynaklı kök hücre nakli olacak programların yüzde 75’inin yapılamaz duruma geldiğini ve minik Kuzey ile birlikte 3 çocuğun daha bundan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Antmen, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı’nın çalışması sonucu normalde özel izinle yapılabilen yarı uyumlu dediğimiz, yüzde 80 uyumdan daha düşük aile içi yapılan ‘Haploidentik Transplantasyon’ programlarına izin verildi. Böylece Kuzey Deniz gibi beklemeye müsait olmayan çocuklarımız ve yetişkin hastalarımız için bir seçenek açılmış ve kök hücre nakli mümkün oldu.

Ancak bu programda da corona virüsü krizi tekrar devreye girdi. Nakil yapılacak olan vericimiz Kuzey’in babası ancak onun da virüse yakalanmaması gerekiyor. Biz de önce babayı 14 günlüğüne karantinaya aldık. Babanın da hasta olmadığı kesinleştikten sonra kök hücrelerini toplayacağız ve nakil işlemini gerçekleştireceğiz. Diğer transplantasyon işlemlerinden biraz daha riskli olsa da Kuzey’i 22- 24 Nisan tarihlerine hazırlıyoruz.” DHA