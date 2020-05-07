Zatürre aşısı coronadan korur mu?

Pnömoni; halk arasında bilinen adıyla ‘zatürre' bakteri ve virüslerle akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Özellikle kış aylarında dünya nüfusunun yüzde 5-10'unu yani 400-500 milyon kişiyi etkileyerek önemli bir sağlık problemine yol açar ve 2-4 milyon kişinin ölümüne sebep olur.

Yüzyıl önce en sık ölüm nedeni iken antibiyotiklerin ve aşının bulunması ile sıklığı azalmasına rağmen yine de en tehlikeli enfeksiyon hastalıklarından biridir.

KİMLER AŞI YAPTIRMALI?

Aşı hastalığa karşı son derece koruyucudur. Özellikle risk faktörü olan kişilere mutlaka yapılmalıdır. 18 yaş ve sonrası bağışıklığı baskılanmış hastalara (kanser, kronik böbrek yetersizliği, nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalığı) kalp hastalığı olan kişilere, dalağı çıkarılanlara, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlara, bilinç kaybı ile seyreden nörolojik hastalığı olanlara, çok sigara içenlere, astımı olanlara ve diyabetik hastalara pnömoni aşısının yapılması özellikle önerilir.

Risk faktörü olan kişilerde 18-65 yaşları arasında 1-2 doz, 65 yaş sonrası ise herkese bir kez yapılmalıdır. Aşı yılın herhangi bir döneminde yapılabilir ve en az 5 yıl koruyucudur.

HASTALIK HAFİF SEYREDER

Titreme ile yükselen ateş, öksürük, balgam, göğsün yanlarında ağrı, bazen nefes darlığı ve vücutta morarmalar en sık belirtilerdir. Yaşlı bir hastanın genel durumunda bozulma, bilincinde bir değişiklik, psikolojik durumunda bir farklılık zatürreyi düşündürmelidir.

Grip ve zatürre aşısı coronaya karşı korumaz, fakat hastalığın daha hafif seyretmesine neden olabilir. Çünkü Covid-19 geçirenlerde aynı anda mevsimsel grip ve bakteriyel pnömoni de bulunabilir.

Grip ve bakteriyel pnömoni aşıları yapıldığında kişinin bağışıklık sistemi bu hastalıklarla uğraşmamış olur, sadece Covid-19 ile mücadele eder ve hastalığı yenme şansı artar.

NASIL KORUNURUZ?

Grip ve zatürre kış aylarının en sık görülen iki hastalığıdır. Grip özellikle yaşlılarda zatürreye yol açabilir. Bu açıdan grip aşısının, sık sık el yıkamanın, hastalıklı kişilerden uzak durmanın, hasta kişilerin kişisel eşyalarının kullanılmamasının önemi büyüktür.

Dengeli beslenmek, hijyen koşullarına uymak, sigara-alkol kullanmamak, stressiz yaşamaya çalışmak, altta yatan kronik hastalıklarla nörolojik hastalıkları uygun şekilde tedavi ettirmek son derece önemlidir.