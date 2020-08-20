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Zatürre ve grip aşısı kalmadı! Talep listesi oluşturuluyor

Edirneli eczacılar zatürre ve grip aşısı talebine yetişemediklerini ve aşı talebi listesi oluşturmaya başladıklarını açıkladı. Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu "Vatandaşlar aşı geldiği zaman kendilerini aramamız için telefon numaralarını veriyorlar. Ayrıca isim bilgilerini yazdırıyorlar" dedi.

23:20 -
Haberler Sağlık
Zatürre ve grip aşısı kalmadı! Talep listesi oluşturuluyor

Zatürre aşısının piyasada olmadığını ve temininde güçlük yaşandığına dikkat çeken Edirne Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu, temin edilip gelen aşıların da hemen satıldığını belirterek talebe yetişemediklerini söyledi.

Grip aşısına da çok fazla talep olduğunu ifade eden Ciravoğlu, çok sayıda vatandaşın grip aşısı beklediğini ifade ederek grip aşısının Eylül ayında piyasaya sunulmasının öngörüldüğünü belirtti.

SIRA OLUŞTURULUYOR

Hem zatürre hem de grip aşısı için çok fazla vatandaşın eczaneye başvuru yaptığını açıklayan Ciravoğlu, “Vatandaşlar aşı geldiği zaman kendilerini aramamız için telefon numaralarını veriyorlar. Ayrıca isim bilgilerini yazdırıyorlar” dedi. İHA

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