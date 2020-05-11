10 bin TL destek kredisi başvuruları nasıl yapılır? Bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama…

Corona virüsü salgınından sonra devlet kontrolünde üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kredi imkanı sundu. Maksimum 10 bin TL’ye kadar kullanılabilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisine başvurular sürüyor. Vatandaşlar internet üzerinden Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan dilediğine başvuru yapabiliyor. Aylık geliri 5 bin TL altında olan vatandaşların yararlanabildiği destek kredisinde başvuru sonuçları da SMS, telefon ya da mail yoluyla vatandaşlara bildirilmeye devam ediyor. Peki destek kredisine başvurular nasıl yapılır? İşte temel ihtiyaç kredileri hakkında merak edilen tüm detaylar ve başvuru linkleri…

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA

1 Nisan’da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…

Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarıyla kontrol sağlanabilir.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi’ sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.