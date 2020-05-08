1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı! Sosyal yardım ödemeleri ne zaman?

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin belirli şartları taşımaları durumunda 3. fazda sosyal destek ödemesinden faydalanabiliyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. fazda ödemeler başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama 1000 TL sosyal yardım desteğinde 6 milyondan fazla başvuru alındığı ancak bunların gerekli şartları taşımayan yüzde 60’lık kısmının değerlendirme dışı kaldığı açıklandı. Peki pandemi sosyal yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM 3. FAZ’DA 6 MİLYON BAŞVURU

Sosyal yardımlara değinen Selçuk, “Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. 3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Ödemelere başladık. 627 bin haneye faz 3'te yardım yaptık” dedi.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.