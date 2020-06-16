1000 TL pandemi sosyal yardım hesaplara geçmeye başladı! Sosyal destek başvuru ekranı ve başvuru sorgulama linki…

Corona virüsü pandemisi sebebiyle birçok işyeri uzun süre kapalı kalmıştı. Milyonlarca vatandaş ücretsiz izne çıkarılmış ve devlet tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmuştu. Ekonomik olarak zor günler geçiren ihtiyaç sahibi haneler, devlet tarafından yapılan pandemi sosyal destek yardımlarına da başvuruda bulunmak istiyor. İşte 1000 TL pandemi yardımlarıyla alakalı son bilgiler…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Pandemi sosyal yardımlarına e-devlet üzerinden başvurular hala devam ediyor. Aşağıdaki link üzerinden yardım başvurusu yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI



SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ



PANDEMİ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar