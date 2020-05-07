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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardımlar ne zaman verilecek? e-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru linki…

Türkiye, yaklaşık iki aydır corona virüsü pandemisi ile mücadele ediyor. Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında birçok iş yeri faaliyetini durdurmuş durumda. İş yerleri açılamadığı için, ücretli olarak çalışan milyonlarca vatandaş maaşlarını alamaz durumda. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri, hükümet kanalı aracılığıyla yapılacak olan yardımlara nasıl başvuruda bulunacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Pandemi sosyal yardımları’ ismi ile ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Üç kısım olarak planlanan Pandemi sosyal yardımlarının ilk iki kısmı belirlenen ailelere ödenmiş, üçüncü kısım ise e-Devlet kanalı ile başvurular alınmaya başlanmıştı. Peki, Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuruların devam ettiği 1000 TL yardımlardan kimler yararlanabilir? 1000 TL yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? İşte ihtiyaç sahibi kişilerin merak ettiği soruların cevapları…

09:09 -
Haberler Sigorta
1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardımlar ne zaman verilecek? e-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru linki…

Corona virüsü mücadelesi kapsamında hükümet tarafından atılan bir adım da 1000 TL nakdi yardım desteği oldu. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, doların yükselişi ile birlikte biraz daha fakirleşti. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen ihtiyaç sahipleri, pandemi sosyal yardımlarına başvuru yapmak istiyor. İşte 1000 TL nakdi olarak ödenen Pandemi sosyal yardımları hakkında bilinmesi gerekenler…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: DepoPhotos

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

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