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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama sayfası linki…

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından yapılan yardımlara nasıl başvuru yapabileceğini araştırıyor. Virüs sebebiyle işleri bozulan ihtiyaç sahipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi sosyal yardımlarına başvuru yapmanın yollarını merak ediyor. 3 kısım olarak planlanan sosyal yardımların ilk iki kısmının ödemesi başvurusuz olmuş ve ödemeler PTT kanalı ile gerçekleşmişti. Şimdi 3. kısım için ise d-Devlet üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Peki, pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusundan kimler yararlanabilir? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? Pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

14:45 -
Haberler Sigorta
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama sayfası linki…

Corona virüsü sebebiyle devlet tarafından vatandaşlara bazı sosyal yardımlar yapılıyor. Bunlardan biri de 1000 TL olarak yapılacak olan nakdi yardımlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapılan yardımlarda sıra 3. Faz'a geldi. İlk iki kısım ödemeleri PTT kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırlırken, 3. kısım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte 1000 TL pandemi sosyal destek için tüm bilinmesi gerekenler…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEL BAŞVURU TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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