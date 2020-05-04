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1000 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir? 3.faz sosyal yardım açıklandı mı?

Pandemi sosyal yardımları ilk ikisinin aksine bu kez e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren ihtiyaç sahiplerine verilecek. 3. faz sosyal yardım başvuruları, "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. 1000 TL yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte sosyal yardım ile ilgili merak edilenler...

11:30 -
Haberler Sigorta
1000 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir? 3.faz sosyal yardım açıklandı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapılan yardımlarda sıra 3. Faz'a geldi. İlk iki kısım ödemeleri PTT kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, 3. kısım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvurularının sonuçları açıklandı mı?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek

aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çarşamba Cuma Cumartesi e-devlet pazar Pazartesi Perşembe salı
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