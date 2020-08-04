18 ay erken emeklilik mümkün! Askerlik borçlanması detayı…

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar nasıl emekliliğini daha erkene çekebileceğini araştırıyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden emeklilikte askerlik borçlanmasıyla ilgili detaylar…

18 AY ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

7 Mart 1974 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 3 Ağustos 2005. Toplam 4880 gün primim var. Yüzde 48 oranında sürekli engelli raporum ve buna istinaden vergi indirim belgem bulunuyor. Bu şartlara göre, 20 yıl sigortalılık süresine ihtiyacım var. 1994 yılında 18 ay olarak yaptığım askerliğimi borçlanmam, bana fayda sağlar mı? Emeklilik tarihimi geriye çeker mi?

CEVAP: Vergi indirim hakkı almış 3'üncü derece engelli olarak emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim ödeme şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 20 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 3 Ağustos 2025'te emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 18 ay geri gidecektir. 18 ay erken emekli olabilirsiniz. Bu durumda askerliğinizi borçlanıp 3 Şubat 2024'te emekli olmanız da mümkün.