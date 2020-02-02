1990 sonrası doğanların emeklilik hesabı… (Ne zaman emekli olurum)

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı farklı güvence sistemlerine bağlı olarak çalışanlar ne zaman emekli olacağını hesaplayarak, hem çalışma hayatını hem de sosyal hayatını planlayabilir. İlk sigorta tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000 olmuştur. Dolayısıyla 1990 yılı sonrası doğanlar da 7000 gün üzerinden emeklilik hesaplamasını yapar. Korkusuz Gazetesi’nde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-kur ile ilgili okuyucuların sorularının yanıtlandığı bölümde emeklilik hesaplaması ile ilgili sorular yanıtlandı. İşte size yol gösterecek o sorular ve yanıtları…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SORULAR VE CEVAPLARLA EMEKLİLİK HESAPLAMASI

15 Eylül 1992 doğumluyum. SSK girişim Ağustos 2017. Acaba nasıl emekli olurum? M.D.

7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 gün daha prim ödemiş olmanız şartıyla yine aynı tarihte yani 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

Sigorta başlangıç tarihim 2 Aralık 1993. Toplam 3479 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? T.S.

Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. 2196 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte 54 yaşınızı da doldurursanız emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 121 gün daha prim ödeyerek, priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.