1990’da sigortalı olanlar dikkat! Emeklilik detayı…

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik tarihi için gün sayarken bazı özel durumlar emeklilik tarihini öne çekebiliyor ya da ileri götürebiliyor. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik şartları konusunda çok büyük etkiye sahip. İşte örnek soru ve cevapla merak edilen ayrıntılar…

YAŞIN DOLMASINI BKELEMEK GEREKİYOR

SORU: 1977 doğumluyum. 1992 Ekim ayından bugüne sigortalıyım. Yaklaşık 9500 iş günüm var. Ne yapmam gerekir?

CEVAP: 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gününüz fazlasıyla dolmuş. 25 yıllık sigortalılık süreniz, doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2020 yılında dolmuş oluyor. Çalışarak ya da çalışmaksızın emeklilik yaşınızın dolmasını beklemekten başka yapacağınız bir şey yok. 2030 yılında, 53 yaşınız doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanır ve aylık bağlanması için başvuruda bulunabilirsiniz.