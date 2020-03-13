1998’den itibaren sigortalı olanlar için önemli tarih…

Emekli olmak isteyen vatandaşlar hangi tarihte emekli olacağını merak ediyor ve bu tarihler kişilerin sigorta başlangıç tarihine göre değişiklikler içeriyor. Korkusuz Gazetesi’nde sosyal güvenlikle ilgili soruların yayınlandığı köşede 1998 yılında sigorta başlangıcı olanları ilgilendiren bir soru cevaplandı.

1998 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

Soru: Sigortalı çalışmaya başladığım tarih 1998'dir. Acaba ne zaman emekli olurum?

Cevap: Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Başlangıcınız 23 Kasım'dan önceyse 5900 gün prim ödeme şartıyla 57 yaşı, sonraki bir tarih ise 5975 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 58 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.