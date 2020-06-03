2 yıl fark ediyor! Emeklilikte Bağ-Kur SSK farkı…

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar merakla ne zaman emekli olacaklarını araştırıyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle emeklilikte Bağ-Kur ve SSK farkı…

2 YIL FARK EDİYOR

10 Ekim 1971 doğumluyum. Askerliğimi sigorta başlangıcımdan önce 15 olarak yaptım. 1 Ocak 1994'te SSK'lı oldum ve 1260 gün prim ödedim. 1 Kasım 1999'dan beri Bağ-Kurlu'yum. BağKur'dan sigortaya ne zaman geçersem, hangi tarihte emekli olabilirim?

CEVAP: Askerliğinizi borçlanmanız halinde Bağ-Kur'dan emekli olmak için 9000 gün prim ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Bağ-Kur'dan boşluğunuz yoksa priminiz yeterli olduğundan, faaliyetinize son verip bundan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşı dolduracağınız 10 Ekim 2026'da emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanıp, sigortalı çalışarak SSK'ya 1260 gün de prim ödemeniz halinde, 53 yaşı dolduracağınız tarihte SSK'dan emekli olabilirsiniz.