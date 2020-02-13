2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte bankaların emekli promosyonuları…

Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Yeni ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. İşte emekli promosyonuna dair detaylar…

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR?

Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği Şubat’ta masaya oturacak.

Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

BANKALARIN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2020

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'tan alın, 450TL'ye* varan promosyondan faydalanabiliyor.

Ayrıca şubelerde öncelikli hizmet, maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşı çekme imkanı ve özel kredi faiz oranları sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere promosyonlar sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

1.000 TL'den düşük (1.000 TL hariç) maaşlar için 300 TL,

1.000 – 2.000 TL arası (2.000 TL hariç) maaşlar için 375 TL,

2.000 TL ve üzerinde maaşlar için 450 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

HALK BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ

Bir aylık net gelir 1000 TL’ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL’nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödenir.

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