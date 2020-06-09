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2020 emekli zam oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları kaç para olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli bu haberi bekliyor. Temmuz ayı itibariyle zamlı emekli maaşı alacak milyonlarca emekli, zam oranın ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emekli bulunmakta. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa zam alıyorlar. Peki, 2020 emekli zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam haberi ile ilgili son gelişmeler…

11:27 -
Haberler Sigorta
2020 emekli zam oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları kaç para olacak?

Türkiye'deki emekliler, açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda Ocak ve Temmuz aylarında iki defa zam alıyorlar. Yaklaşık 12 milyon emeklinin, 6 aylık olarak açıklanan enflasyon verilerine göre alacağı zam oranı da belli oluyor. İşte emekli maaş zamlarıyla alakalı son bilgiler…

SSK VE BAĞ-KUR TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan beş aylık enflasyon oranını 4.57 olarak açıkladı. Haziran ayının enflasyon oranın da açıklanmasıyla emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda %4'ün üzerinde bir zam alacak.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz'da açıklayacak. Yani 3 Temmuz'da emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak. Yılın ilk beş ayında açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 275,51 liralık zaman gelecek.

EMEKLİ MAAŞINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.

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