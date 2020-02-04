3600 günden emeklilik için bu tarihe dikkat!

Emekli olmak için birçok gerekli şartı yerine getirmek gerekiyor. Sigortalı olma süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeye devam eden vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin araştırmalarını yapıyor. En çok araştırılan konuların başında ise 3600 günden emekli olmak geliyor. Peki 3600 günle nasıl emekli olunur?

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…

Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.

SORULARLA 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK

– 4 Şubat 1972 doğumlu eşimin SSK başlangıç tarihi 27 Ağustos 2010 olup 2600 gün primi var. 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günden emekli olabilir mi? Olabilirse ne zaman? E.E.

Eşiniz gibi 7 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 7200 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Primini 7200 güne tamamlayacağı tarihte. 4800 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 1200 gün daha prim ödeyerek primini 4800 güne tamamlarsa 61 yaşını dolduracağı tarihte.

– 26 Haziran 1967 doğumluyum. SSK başlangıcım 1997. 3600 günden ne zaman emekli olurum? T.S. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz? T.S.

Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

– 4 Kasım 1971 doğumlu annemin SSK başlangıç tarihi 15 Ağustos 1989 olup 2606 gün primi var. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışmaya devam edemeyeceğinden SGK'dan geri ödeme alabilir miyiz? K.G.

Emekli olmak için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere, ödedikleri prim ‘yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Annenizin prim iadesi alabilmesi için 58 yaşını doldurması gerekir. Ancak iade olarak alacağı para, kuruma gidip geleceği taksi parasını karşılamayacağından, prim iadesinden ziyade emekli olmayı düşünmeli. Çünkü 994 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışamayacağını belirtmişsiniz. Şayet en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı varsa malulen emekli olması da mümkün (10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartlarıyla