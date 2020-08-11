4A hizmet dökümü nedir? 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır?

Sigortalı çalışan vatandaşların, son dönemlerde en çok aradığı konulardan biri de hizmet döküm bilgilerine nasıl ulaşacakları. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK) kapsamındaki sigortalı çalışanlar, hizmet dökümünün ne için kullanıldığını merak etmektedir. Peki, 4A hizmet dökümü nedir, nasıl sorgulanır? İşte birçok bilgiye edinebileceğiniz e-Devlet üzerinden hizmet bilgilerinize nasıl ulaşacağınız hakkında hazırladığımız haberimiz…

4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL SORGULANIR? 4A HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir hizmeti olan hizmet dökümü tüm sigortalı vatandaşların ulaşabileceği bir uygulamadır. 4A,4B, 4C kollarından herhangi birinden sigortalıysanız hizmet dökümü uygulamasına ulaşabilirsiniz. Vatandaşların sigorta ve prim günlerine ait tüm eski ve yeni bilgileri görebildikleri hizmet dökümü kişisel bilgilerinize de er verir.

4A hizmet dökümünde;

– Temel sigorta bilgileriniz

– İlk defa sigortalı bir işe giriş tarihiniz ve çıkış tarihiniz

– Ne kadar çalıştığınız (Sigortalı olarak kaç gün çalıştığınız)

– Hangi aylarda ne kadar prim yatırdığınızı

– Hangi aylarda sigortanızın yattığı (sigortanın ödenip ödenmediği)

– Çalıştığınız şirketi gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Peki, 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır?

Bunun için e-Devlet'ten faydalanabilirsiniz. Benzer birçok iş için rahatlıkla başvurabileceğiniz e-devlet sorgulaması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

– Öncelikle e-Devlet içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girin.

– Burada çıkan seçenekler arasında “4A Hizmet Dökümü” seçeneğini bulup girin.

– Kısa yol için bu linke tıklayabilirsiniz.

– Linke tıkladıktan sonra karşınıza kimlik doğrulama sayfası çıkacaktır. Hizmet dökümü sorgulamasını kimlik doğrulaması yapmadan göremezsiniz.

– Kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklayın.

– Burada sizden iki bilgi istenecek. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi.

-Eğer e-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden edinebilirsiniz.

– Giriş yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecek.

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