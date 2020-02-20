4B hizmet bilgisi nasıl sorgulanır? İşte Bağ-Kur hizmet dökümü sorgulama ekranı

Önceden Bağ-Kur olarak bildiğimiz, daha sonra adı 4B olarak değiştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan sistem, kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolarda çalışanları kapsamaktadır. Daha önce Bağ-Kur olarak tanımlanan 4B’li çalışanlar, güncel sigorta bilgilerini istedikleri anda nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Online olarak Bağ-Kur hizmet dökümü nasıl sorgulanır?

E-DEVLET 4B HİZMET BİLGİSİ SAYFASINDA HANGİ BİLGİLERİ BULABİLİRSİNİZ?

Kişisel nüfus kâğıdı bilgilerinizi,

İşe ilk giriş tarihinizi,

Ödenen sigorta prim günlerinizi,

İşten ayrılış tarih ya da tarihlerinizi,

Eksik günleriniz varsa ay içindeki eksik günlerinizi Hizmet bilgileri sorgulamasında öğrenebilirsiniz.

BAĞ-KUR HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR? 4B HİZMET BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

E-devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz hizmet dökümü sorgulaması için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

İşte o adımlar;



Öncelikle bu adrese tıklayarak e-devlet Sosyal Güvenlik Kurumu 4B Hizmet Bilgisi sayfasına gidi. Ancak e-devlet üzerinde daha önce kimlik doğrulaması yapmadıysanız sizi kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir.

Bunun için kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak giriş yapabilirsiniz.

Kimlik doğrulama için gerekli bilgiler, TC. kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

E-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak 4B hizmet bilgileri sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Eğer direk e-devleti açtıysanız ve kimlik doğrulaması yaptıysanız arama çubuğuna 4B yazarak da hizmet bilgisi sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.