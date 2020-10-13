4B hizmet dökümü nasıl alınır?

4B’li çalışanlar eski adıyla Bağ-Kur olan sigorta dökümlerini online olarak diledikleri anda görebilirler mi? ‘Bağ-Kur hizmet dökümü nasıl alınır?’ sorusunu internette çok sık arayan çalışanlar sigortalarına ait güncel bilgilerini nasıl öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Prim günü, sigortalı olduğu süreç gibi bilgileri öğrenmek için hizmet dökümüne ihtiyaç duyan çalışanlar e-Devlet üzerinden takip edebilecekleri sistem üzerinden rahatlıkla öğrenebilirler.

Önceden Bağ-Kur olarak bildiğimiz, daha sonra adı 4B olarak değiştirilen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan sistem, kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolarda çalışanları kapsamaktadır. Örneğin; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi. Bu çalışanların sigorta geçmişlerine, prim günlerine, varsa sigorta borçlarına rahatlıkla bakabilmeleri, hizmet dökümlerini diledikleri zaman alabilmeleri için e-Devlet’te bir sitem bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde çalışanlar istenilen yer ve saatte hizmet dökümüne ulaşabilir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

E-devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz hizmet dökümü sorgulaması için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

İşte o adımlar;

– Öncelikle bu sayfaya tıklayarak e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu 4B Hizmet Bilgisi sayfasına gidi. Ancak e-Devlet üzerinde daha önce kimlik doğrulaması yapmadıysanız sizi kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir. Bunun için kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak giriş yapabilirsiniz.

– Kimlik doğrulama için gerekli bilgiler, TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– E-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak 4B hizmet bilgileri sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Eğer direk e-Devleti açtıysanız ve kimlik doğrulaması yaptıysanız arama çubuğuna 4B yazarak da hizmet bilgisi sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

E-DEVLET 4B HİZMET BİLGİSİ SAYFASINDA HANGİ BİLGİLERİ BULABİLİRSİNİZ?

– Kişisel nüfus kâğıdı bilgilerinizi,

– İşe ilk giriş tarihinizi,

– Ödenen sigorta prim günlerinizi,

– İşten ayrılış tarih ya da tarihlerinizi,

– Eksik günleriniz varsa ay içindeki eksik günlerinizi Hizmet bilgileri sorgulamasında öğrenebilirsiniz.